Rodolfo Barili, contundente contra Fernando Rivarola, el fiscal que habló de “desahogo sexual”

Compartir

Linkedin Print

Dirigentes del arco político, famosos, artistas y usuarios de las redes sociales repudiaron el accionar de Fernando Rivarola, el fiscal general de la ciudad de Rawson que habló de “desahogo sexual” al acusar a cinco jóvenes por la violación de una adolescente. Este viernes se sumó a ellos Rodolfo Barili, quien realizó un contundente descargo contra el funcionario judicial en Telefe Noticias.

Después de hacer un repaso por la causa, y explicar que Rivarola cambió drásticamente la figura original del expediente, que pasó de abuso con acceso carnal gravemente ultrajante a abuso sexual simple agravado por la participación grupal, Barili dijo: “Ante el escándalo que provocó esto, el Ministerio Público Fiscal lo defendió con un comunicado. Justificó el término usado por el fiscal en especificaciones técnicas y judiciales a las que ‘solo deberían acceder profesionales del derecho que conocen el alcance del término’. Básicamente, el Ministerio Público Fiscal nos trata a todos de burros”.

“Busqué ‘desahogo sexual’ en el Código Penal y no está. Difícil entender que el derecho y la ley no sean para el alcance y el entendimiento de todos. Difícil entender que un fiscal que debe acusar a violadores permita que queden libres y no condenados. Difícil entender que se defienda con supuestos tecnicismos legales la inmoralidad y manifiesta injusticia de dejar libres a delincuentes en vez de proteger a la víctima”, dijo el periodista.

Barili contó que 48 horas después de que se conociera el fallo se juntaron 300 mil firmas para pedir su remoción. Ante esta situación Rivarola hizo “una profunda reflexión”, según las palabras cargadas de ironía del periodista, en referencia a que el funcionario se retractó y dijo que la frase “desahogo sexual” debe “ser erradicada”.

“Y sacó pecho. Dijo que gracias a él avanzó una investigación que por el tiempo entre el abuso y la denuncia no tenía muchas pruebas. Ahora todo está en manos del juez Marcelo Di Biase: si este juez homologa este aberrante dictamen del fiscal, los violadores de la menor de edad van a quedar en libertad”, dijo.

En ese sentido, concluyó: “Sepan que los estamos mirando. ¿Quiénes? Nosotros, los que no podemos haber estudiado leyes pero sabemos lo que significa la palabra justicia. Los miramos nosotros, los que sí sabemos qué es un violador, que una víctima es una víctima, y que un hijo de puta es un hijo de puta. Tampoco figura en el Código Penal, pero lo entendemos todos, eh”.

El fiscal Rivarola avanzó en el cierre de la causa por la presunta violación en manada denunciada a comienzos de 2019 y ocurrida en septiembre de 2012 en la zona de Playa Unión, Chubut. Los acusados, que la víctima marcó con nombre y apellido, eran hijos de familias políticas, de empresarios, vinculados al poder y al dinero de la provincia.

La figura original de la Justicia en el expediente fue la de abuso con acceso carnal gravemente ultrajante, agravada por la participación de dos o más personas. Pero luego de 60 testimonios y pericias, Rivarola cerró el acuerdo con los abogados defensores en un juicio abreviado. Solo tres de los seis recibirán una pena: dos eran menores al momento del hecho, el otro colaboró como arrepentido. La calificación cambió a abuso sexual simple agravado por la participación grupal. Una imputación por violación no podría ser resuelta en un juicio abreviado.

Muchas figuras del mundo del espectáculo manifestaron su repudio ante la decisión del fiscal. Una de las más contundentes fue Lali Espósito, quien hizo referencia a que le suelen preguntar si quiere ser madre: “Me aterra traer una hija mujer a un mundo en donde fiscales como Fernando Rivarola llaman ‘desahogo sexual’ a una violación en manada. Me da pánico que mi hija desaparezca y que si aparece sea en una bolsa de consorcio. Me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel en una marcha de Ni una menos”.