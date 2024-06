Rodrigo de Loredo: «El Gobierno es violento, bullyinero y taquillero»

Rodrigo de Loredo habló del tratamiento de la Ley Bases y lo definió como “un eterno juego de la Oca que esperemos llegue a su fin esta semana”. Además, dió una visión general de cómo está el bloque de la UCR y su opinión al respecto del comportamiento de Martín Lousteau. “Hace pocos meses está este Gobierno, tenemos que tener una postura más oportuna”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rodrigo De Loredo es diputado nacional de la UCR por Córdoba, presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados. Fue concejal de su ciudad en el año 2019, presidente de ARSAT en el 2015 y legislador provincial en el 2011.

Esta semana, la Cámara de Diputados dará el último paso para aprobar la Ley Bases, proyecto que el diputado apoyó desde el principio y confirmó que volverá a apoyar con su voto el próximo jueves.

¿Cuál es tu pronóstico de qué va a suceder esta semana con la Ley Bases en Diputados?

Yo anhelo que el jueves se termine este desgastante juego de la Oca, ha habido avances y retrocesos en una especie de loop en el que vivimos con un texto que llegó en diciembre. Nos hubiésemos ahorrado muchos problemas si se aprobaba en enero, la impericia del Gobierno impidió que eso sucediera, pero finalmente, después de este derrotero, nosotros estaremos en el recinto tratando la Ley Bases y el paquete fiscal.

Más allá del tiempo transcurrido, ¿dejó heridos? ¿procesos de resentimiento? ¿fragmentación de bloques? ¿Cuál es el balance de cómo quedó realineado el Congreso?

El balance creo que no fue bueno, porque es un desgaste de tiempo para los argentinos, para los actores que apoyan al Gobierno y para los que no apoyan al Gobierno, para nadie el balance es bueno. Incluso para quienes tienen una postura opositora y dura para el Gobierno, eso le sirvió al Gobierno de chivo expiatorio. El Gobierno tiene una efectividad comunicacional muy grande. Yo no comparto el estilo violento y bullinero, pero es taquillero, y lo que dice se escucha. Una de sus artes es asignar responsabilidades donde no están. El Presidente dijo en Alemania que por la aprobación de la media sanción de la cuestión previsional se movieron variables del mercado, cuando la realidad es que esas variables ya se estaban moviendo antes. Evidentemente, ha sido muy eficiente en asignar responsabilidades.

El balance para el Gobierno no ha sido bueno. Ralentizó expectativas, lo mostró incapaz de sancionar una ley. Falsamente, en esta discusión del «todo o nada», se imponen consignas. Por ejemplo esto, que «no pueden sancionar una ley el Gobierno». Bueno, está bien, pero no es lo mismo una ley común que una mega reforma como la que mandó el Gobierno.

No dejó problemas en los bloques, yo diría que no. Lo que dejó problemas en los bloques fue el big bang de la incursión de un outsider a la política argentina como Javier Milei. Lo de la ley es una cuestión accesoria al tema de fondo, la incursión de un outsider que cuenta con una gran porción de apoyo de la población, una paciencia inédita en un plan de ajuste clásico por su capacidad comunicacional, por desaciertos de otros actores políticos, pero fundamentalmente por un contexto que lo trajo hasta acá, de un hartazgo social tremendamente elevado y de una frustración de la sociedad ante políticas que fracasaron e hicieron crecer la pobreza y la indigencia en el país.

Eso genera una atomización de todo el arco político argentino. Un PRO que no se encuentra, un radicalismo con dos cosmovisiones distintas, un peronismo que no se encuentra a sí mismo, aunque tiene una narrativa más clara o nítida, y vuelve a ese plan de resistencia romántico, desentendiendose de que son los responsables de que estemos donde estamos.

¿Qué dicen las elecciones de Río Cuarto de ayer donde el radicalismo salió segundo y el candidato libertario obtuvo un resultado infinitesimal? ¿Ves algo allí que sea espejo de toda la Argentina?

Poco, veo poco. Sé que a los analistas y a los políticos nos resultan atractivas las proyecciones. Lo bueno y lo malo de una «sociedad de la transparencia» como en la que vivimos, es un ciudadano con un comportamiento muy directo, demandante, concreto y utilitarista que vota en cada caso lo que tiene que votar.

La campaña en Río Cuarto fue municipalizada, al punto que tanto en mi caso como en el de Luis Juez, decidimos respetar el plan de campaña, de manera que los riocuartenses validaron que era provechoso darle continuidad a la administración actual. Entonces, las elucubraciones de extraer desde ahí miradas nacionales son difíciles.

Paradojalmente, yo corregiría esto que mencionás. Sí sorprende que un candidato ignoto, que ni siquiera tenía el aval de La Libertad Avanza haya obtenido seis puntos y el PRO un punto, es insólito. Si tengo que dar una opinión que exceda lo analista, el 90% es la plaza de Río Cuarto y el ciudadano de Río Cuarto es soberano en su decisión, esto no es una excusa, es un dato de la realidad. Me pasó a mí en las elecciones de la Ciudad.

El andamiaje clientelar del peronismo es más eficiente en la inmovilización de la sociedad que en la capacidad de arrastrar clientela, digamos. Ese es otro dato que empieza a surgir como una novedad: que las viejas prácticas de la política son eficientes a la hora de servirse de un caldo de cultivo existente, que es la indiferencia de las masas en la política, entonces, trabajan para inmovilizar a la gente con una serie de argucias. Por eso, sobre una realiad, la empujan un poco y lograr que participe el 50% del padrón en una elección.

Entonces la conclusión es que se pone en evidencia esta crisis sobre el funcionamiento democrático y la fe en la participación ciudadana.

¿Qué te pareció el discurso de Pullaro en el acto del 20 de julio cuando le reclamó a Milei por la obra pública?

Me pareció valiente, respetuoso, práctico y coherente en el ejercicio del rol y su responsabilidad como gobernador de una de las provincias más fuertes y productivas de la Argentina.

¿Cómo está la relación con Martín Lousteau? ¿Hay un cortocircuito insalvable? ¿Se puede cerrar esa grieta que se abrió entre diputados y senadores en la UCR?

No veo una grieta entre diputados y senadores porque tenemos un comportamiento muy parecido y las expresiones del bloque han sido semejantes, yo tengo una conversación muy fluida con los senadores de la UCR.

Con respecto a Martín, yo creo que su postura es honesta intelectualmente, valiente, argumentada de un dirigente político muy preparado, pero yo no la comparto. Y no la comparto porque en el fondo yo creo que los textos legales que aprobamos están bien, son razonables. El Gobierno merece tenerlos desde una perspectiva democrática.

Encuentro razonabilidad en cada uno de los puntos, las delegaciones son mucho menores a las que han tenido otros presidentes, las privatizaciones son necesarias, la compra de seguridad jurídica es necesaria en la Argentina y el RIGI es necesario en el país para que no suceda, como dice Galeano en Las venas abiertas de América Latina, que la pobreza de nuestro pueblo se sustente sobre la riqueza de nuestros suelos no explotados.

El paquete fiscal, en todo puedo encontrar mi mirada, pero no hemos sido nosotros los elegidos, entonces hay que seguir el plan económico del Gobierno, por eso no comparto la postura de Martín Lousteau y tampoco comparto la oportunidad. El tiempo y la oportunidad es un insumo de la política, no una especulación. Hace pocos meses está este Gobierno, una postura tan dura no es oportuna.

Y también tengo mis diferencias con el comportamiento partidario. Si integrás un bloque de 13 senadores y tenes una postura claramente genuina y respetable de disidencia, tenes que encontrar la forma de adaptarte, más si tenés una autoridad partidaria tan importante.

Como se dice en el barrio, ¿»se cortó solo» Lousteau?

En lo que refiere al Senado sí, a la aritmética me remito. Tenés 13 senadores y hay uno solo que tomó una postura muy contundentemente y en las antípodas de la otra postura. En el manual del comportamiento institucional del radicalismo tenes otra postura, podes abstenerte o buscarle la vuelta.

Después, tenés las instituciones partidarias, que yo tengo mucha escuela al respecto. No siempre tienen que ser idénticos los pasos o las expresiones de los cuerpos parlamentarios a las instituciones partidarias, justamente así está diseñada la mirada institucionalista del radicalismo. Los comités pueden tener una postura y los organismos parlamentarios otra, y eso no devenir en incoherencias, sino respetar las representaciones y el sentido de cada una.

Claudio Mardones: Usted mencionaba a Javier Milei mencionanod la reforma jubilatoria como un elemento que ha afectado la performance económica y en especial los bonos argentinos. Usted hablaba del senador Eduardo Vischi, que pidió una sesión a Victoria Villaruel para avanzar con el debate de la reforma de la fórmula jubilatoria. Parece que en el Senado también hay dos tercios a favor. ¿Se viene una nueva pelea por el tema jubilatorio? ¿Cree que se vetará la ley si sale o habrá alguna instancia previa para evitar llegar a ese punto?

Yo espero que no, porque sería un error por varias razones. Espero que no y espero que el Gobierno acuda. Yo he preferido no criticar las idas y venidas que ha tenido el Gobierno cuando al final del día demostró una actitud práctica, de practicidad que termina siendo conveniente para el país. Por ejemplo, lo de China, a pesar de los dichos se terminó renovando el SWAP, y yo lo celebro. Celebro la practicidad del Gobierno, espero que lo haga más tarde que temprano con Brasil, porque es inconcebible que repitamos la dinámica de política internacional del kirchnerismo que siguió una diatriba ideológica perjudicando los intereses prácticos y comerciales de la Argentina. Apelo y espero que el Gobierno tenga esa practicidad y revierta esta idea de vetar algo que es absolutamente responsable fiscalmente. A mí me enoja cuando se lo plantea en esos términos, porque nosotros acompañamos la derogación en la Ley Bases de la moratoria jubilatoria, y fuimos fuertemente criticados. Lejos está de que se nos acuse de demagogos o populistas, porque asumimos ese costo político eliminando la moratoria porque fueron las que destruyeron el sistema previsional argentino. De siete millones de jubilados, cuatro millones no aportaron lo suficiente y se los termina tratando de la misma manera que aquellos que sí aportaron 30 años.

Este bloque votó por la eliminación de la moratoria, a diferencia del Gobierno, que pretendía la nada, le dimos una propuesta, la propuesta que se aprobó en la Ley Bases, de nuestra autoría, que es sustituir eso por una pensión, tampoco es el cero, porque si alguien aportó pero no llegó a los 30 años, tiene que recibir algo. Una propuesta de razonabilidad fiscal, pero derogamos la moratoria.

Y así como la derogamos la moratoria, entendimos que recuperar el 8% que se comieron en enero después de haber aplicado un ajuste de más del 35% de los haberes previsionales de los jubilados, es una decisión absolutamente sustentable fiscalmente, porque además, si indicamos las opciones: hay una que los impugne a ellos en su discurso, que es una inmoralidad a esta altura, que es el régimen de Tierra del Fuego que conlleva un costo fiscal muy parecido al 0,43 que significa restituir el 8% a los jubilados.

Pero ahora yo le formulé una propuesta muy concreta al Gobierno: ¿Ustedes quieren insistir con la baja del Impuesto a los Bienes Personales que les conlleva en cuatro años un costo fiscal del 0,6%? Es decir, es más plata la que se pierde de recaudar el Gobierno bajando los impuestos al sector más millonario de la Argentina que lo que les costaría restituir el 8% que se comieron en enero de los jubilados.

Ellos gobernaron, ellos tienen su plan económico en la cabeza y ellos quieren insistir con la baja de Bienes Personales. Lo que quiero decir con esto es que es una decisión justa, necesaria, razonable, fiscalmente responsable, de manera que sería un error total que el Gobierno la vete.

¿Si la veta qué haremos nosotros? La pregunta es un poco un sin sentido. Si nosotros votamos algo lo hacemos a conciencia, entonces, trataremos de insistir con lo que votamos. Es lo mismo que nos pasa con la Ley Bases, nos preguntan qué opinamos, yo ya lo voté, que nos pregunten qué opinamos es como tratarnos de que no sabíamos qué votamos.