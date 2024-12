Rodrigo de Loredo: «Hay que ayudar a que Argentina salga adelante, aunque nos perjudique electoralmente»

El presidente del bloque UCR de la Cámara de Diputados, el cordobés Rodrigo de Loredo, planteó su compromiso de “ayudar a que Argentina salga adelante, aunque nos perjudique electoralmente, porque sino esto es una joda”. En una entrevista con Infobae, el dirigente analizó el año legislativo que concluyó la semana pasada, la frustrada y escandalosa sesión por la ley de Ficha Limpia para impedir que los condenados por corrupción sean candidatos, las extraordinarias y la necesidad de aprobar el Presupuesto.

“Tenemos que estar ayudando a que eso salga, a que la Argentina salga arriesgando mucho. Arriesgando a que si le va bien al país, nos va a ir mal electoralmente. Se trata de que la Argentina salga adelante y lo tenés que hacer. Se tiene que ver que se está haciendo algo que te puede perjudicar electoralmente. Sino esto es una joda, es una especulación muy pequeña, frente a un país que tiene 40 años de tragedia, de retroceso y de involución”, afirmó.

El dirigente radical habló respecto a su posicionamiento frente al gobierno de Javier Milei: “En la concepción clásica de que si no sos oficialista sos opositor, debería ser opositor. Está claro que no soy oficialista. Pero me parece que son categorías que están haciendo un poco agua. Siento que tengo una responsabilidad democrática. Hay una responsabilidad de representación de un electorado que nos acompañó hasta un lugar y después dijo ayuden a que este otro presidente trate de obtener esta agenda y estos otros objetivos”.

En la entrevista con Infobae, De Loredo reconoció que arrancó el año legislativo “con la gran frustración” por el debate inicial y multuoso de la Ley Bases “y termino enojado con Ficha Limpia”, pero resaltó que durante el año el bloque radical tuvo aportes decisivos para el avance de reformas de alto impacto: “Nuestro bloque obligó al Gobierno a sancionar la modernización laboral; modificamos la Ley Bases; fuimos autores de la esencialidad educativa; la cuestión previsional; casi sacamos una reforma sindical que quiso sacar Alfonsín con la Ley Mucci en la década del 80; tumbamos el lobby del tabaco; y empezamos con la regulación de la publicidad del juego online entre los menores”.

Respecto de Mauricio Macri dijo que “está haciendo lo que puede, siendo muy responsable” pero advirtió que “se lo ningunea, pero él está con mucha hidalguía tolerando un destrato, anteponiendo un criterio de responsabilidad, porque le ha ayudado un montón” al oficialismo. “El Gobierno lo va licuando en su representación electoral y son bravos. Y creo que van hacia allá”, consideró. Y sobre la ex presidente Cristina Kirchner, criticó “la estrategia electoral de ultra polarizar con CFK” que, a su juicio, está haciendo la Casa Rosada.