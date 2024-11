Rodrigo de Loredo rechazó el proyecto del Gobierno para eliminar las PASO

Apenas unos días después de que el Gobierno enviara formalmente al Congreso el proyecto para eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los principales referentes de la oposición dialoguista en el recinto, el radical Rodrigo de Loredo, cuestionó la iniciativa y sostuvo que la medida “también le sirve a Cristina Kirchner”.

El jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados explicó que desde “hace tiempo” que en el oficialismo “quieren hacer reformas de este tipo”, pero se preguntó si la idea es “para alimentar el relato, que es su mayor éxito, o para generar el debate y la discusión”.

En este sentido, el cordobés también deslizó la posibilidad de que exista un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y la ex mandataria nacional, al señalar que “sería tanto más grave” que impulse este cambio “en connivencia con el peronismo”.

“A Cristina también le sirve que no haya primarias, (porque) conduce el peronismo, tiene la lapicera y no quiere que le plantee una interna Axel Kicillof. Si es algo coordinado, sí que sería grave”, remarcó, en diálogo con Radio Rivadavia.

Durante una entrevista con el periodista Ignacio Ortelli, para el programa “Si Pasa, Pasa”, De Loredo sugirió que el Gobierno podría estar favoreciendo un escenario de hiperpolarización con la ex jefa de Estado, actual titular del PJ.

“Es muy efectivo”, declaró al respecto, pero alertó sobre los riesgos de que “el futuro sea el pasado”. Aunque no dio por seguro ese acuerdo, sí advirtió sobre las consecuencias potenciales de esta estrategia.

“Si la subestimás a Cristina sos un idiota. La dimos por muerta en 2015 y 2017 y lo puso a Alberto. Ahora baja con campera de jean a La Matanza”, recordó.

Pese a mostrarse en contra de la eliminación de las PASO, De Loredo reconoció que el sistema podría beneficiarse de ciertas modificaciones: “Hay publicidad que satura, hay un millón de partidos, sellos de goma, kioscos políticos”, criticó. Aunque abogó por una “agenda de reformas y mejora”, subrayó que eliminarlas sería “un retroceso”.

En otro momento de sus declaraciones, el diputado calificó de “rara” la sesión del Congreso en la que se trató el proyecto de “Ficha Limpia” y criticó la rapidez con la que el titular de la Cámara, Martín Menem, dio por terminado el encuentro.

“No me terminó de llamar la atención lo rápido que fue el presidente de la Cámara en contabilizar los 30 minutos y cerrar rápidamente. Se veía una predisposición a no tener tanta paciencia, a ver si efectivamente lográbamos el quórum. Raro el proceso”, insinuó.

De Loredo también valoró la “batalla cultural” que encabeza Javier Milei, aunque se diferenció de algunas posiciones extremas de los libertarios, especialmente en temas como el cambio climático y la agenda de género, calificándolas de “huevadas”. “Esa extremidad discursiva no hace más que engordar a Cristina Kirchner en esta ultra polarización”, enfatizó.

Por último, extendió sus críticas a la conducción de la UCR, describiéndola como “honesta intelectualmente” pero “muy errática” en la práctica, debido a que “hay dos cosmovisiones” dentro del espacio, por un lado, “uno más centrista, que no gobierna nada”, y una del interior del país, con “cinco provincias y 500 municipios”.

“Tratamos de llevar una mirada de razonabilidad, acompañar para que la economía se recupere, valorar eso y tenemos diferencias institucionales, con el relato ideológico, que es exagerado. Cuando te va bien en la economía te licencias a decir lo que querés. Es como Colapinto que la rompe andando en auto, entonces se pone de novio con la China Suárez. Si no anduviera bien en auto no creo que la China lo siguiera en Instagram”, cerró.