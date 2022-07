Rodrigo de Paul llegó a la Argentina y fue a buscar a su hija al jardín: cómo reaccionó Camila Homs

Compartir

El futbolista se reencontró con Francesca luego de sus vacaciones con Tini Stoessel. Y su exmujer lanzó una indirecta en sus redes

Después de pasar unos días de vacaciones junto a su novia Tini Stoessel en las playas de Miami e Ibiza, en la mañana de este viernes Rodrigo de Paul llegó a la Argentina, se despidió de su novia en el aeropuerto de Ezeiza y fue directo a buscar a su hija Francesca al jardín de infantes al que asiste. El detalle fue la indirecta que Camila Homs publicó, casi en paralelo, en sus redes sociales.

“Rodrigo de Paul, recién llegado fue a buscar a la nena al jardín”, publicó la cuenta de Instagram Chusmeteando con una foto en la que se lo ve al futbolista de espaldas y con su hija a upa, saliendo del colegio.

Unos minutos después de que su ex pareja se reencontrara con su hija, Camila Homs subió un sugerente y corto video a sus Instagram Stories en el que la rubia aparece cantando un verso del tema “Te felicito”, el cual Shakira le dedicó a Gerard Piqué tras su reciente separación.

“Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien esе show”, dice el fragmento que eligió la modelo para su publicación, en la que se la ve en su auto y moviendo los labios en sincro mientras mira a la cámara frontal de su teléfono.

Después de un vínculo que duró 11 años y en el que llegaron a tener dos hijos -además de Francesca, también tienen a Bautista-, Homs y De Paul se separaron y comenzaron los conflictos. El pasado martes y en la previa a la primera mediación legal vía Zoom entre la modelo y el futbolista, el periodista Adrián Pallares reveló en Socios del Espectáculo (El Trece): “La familia de Camila Homs está muy enojada con Rodrigo por este viajecito que él hizo. Porque él tenía un mes de vacaciones y dicen que ha visto a los hijos cinco horas”.

Este viernes, Homs habló con el programa que conducen Pallares y Rodrigo Lussich e hizo referencia a la separación del futbolista del Atlético de Madrid y la selección argentina. “El otro día te acompañamos en la audiencia, ¿cómo fue todo?”, le preguntaron a la modelo, quien respondió: “Perdonen que no les respondí nada, era un día medio difícil”.

“También estaba sensible, nerviosa y no estaba con ganas”, agregó Camila al respecto. También se expresó sobre su actual situación sentimental, la cual está retomando con su nuevo amor, Charly Benvenuto. “¿Cómo se conocieron?”, le preguntaron en Socios del Espectáculo y la modelo contestó sin vueltas: “Por el barrio, está en Argentina ahora, estamos pasando ratos divertidos con amigos, pasándola bien, él es cero mediático”.

Días atrás, a Camila le preguntaron si De Paul ya le había presentado a Tini como novia. “No voy a hablar de eso”. Acto seguido, sorprendió al elogiar el talento de la cantante: “Me gusta su música, es re pegadiza, tiene muy buenos temas. Se baila, obvio”. En las últimas horas, Homs también se había referido al incómodo encuentro con Rodrigo en un boliche. “Sí, estábamos ahí al ladito, pero nada. Todo bien”, había dicho.

