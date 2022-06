Compartir

Luego de las repercusiones que generó su relación con Tini Stoessel, Rodrigo de Paul rompió el silencio y habló por primera vez de cómo está su presente sentimental junto a la cantante.

Invitado a No es tan tarde, el programa que conduce Germán Paoloski por Telefe, el futbolista no puso esquivar a la consulta por su flamante historia de amor con ídola teen: “Estamos muy bien, eso te puedo contar”, comenzó diciendo, algo tímido.

“Por trabajo, hacía un tiempo que no nos veíamos, pero la verdad es que cuando estamos juntos nos disfrutamos y la pasamos bien”, agregó, sin tapujos, ahondando más en su vínculo con Tini.

Además, Rodrigo se mostró muy orgulloso del talento de su pareja: “Ya se lo dije a ella, pero la felicito porque la está rompiendo y está haciendo feliz a mucha gente. Está bueno que con nuestro trabajo podamos sacarle una sonrisa y hacerle olvidar un poco los problemas a la gente”.

“Una de las cosas q tenemos es que nos divertimos y nos reímos mucho. Somos los dos muy activos y estamos siempre haciendo cosas con amigos. La pasamos muy bien”, continuó.

Por último, al ser indagado por cómo tiene agendada a la artista en su celular, De Paul prefirió mantener la respuesta en el ámbito de lo privado, pero dio algunas pistas: “Es un apodo medio raro. Ella es medio distraída con el teléfono y va por ese lado”, explicó, entre risas, sin querer entrar en detalles.

“Una de las cosas q tenemos es que nos divertimos y nos reímos mucho. Somos los dos muy activos y estamos siempre haciendo cosas con amigos. La pasamos muy bien”, cerró el invitado.

