Rodrigo De Paul y Camila Homs no llegaron a un acuerdo e irán a juicio: cómo es su relación hoy

Finalizaron las audiencias entre el futbolista y su ex y madre de sus hijos. Será en Tribunales donde se definirán cuestiones como división de bienes, compensación económica y régimen de visitas

Rodrigo de Paul y Camila Homs tuvieron su última mediación el miércoles al mediodía. Sin embargo, las partes representadas por Mariana Gallego e Ignacio Trimarco no llegaron a un acuerdo y deberán ir a juicio. Será en Tribunales donde finalmente se definirán cuestiones como división de bienes, compensación económica y régimen de visitas.

La figura de la Selección y la modelo estuvieron doce años juntos y tienen dos hijos en común, Francesca de 3 y Bautista que el viernes cumple un año. Según informaron a Teleshow allegados al futbolista, él se hace cargo de los gastos y necesidades de sus hijos, a la vez que mantendría diálogo con su ex, quien le solicita las cosas que ella y los chicos necesitan. De esta manera, dieron a entender que dado que él estaría cumpliendo con sus deberes, es que ella no tendría “urgencia” en cerrar un acuerdo.

Por otro lado, en Socios del Espectáculo, donde habían informado que no hubo acuerdo, aseguraron que habría sido él quien rechazó la solicitud de ella. Lo cierto, es que sea por la postura intransigente de uno o de otro, la ex pareja concluyó la etapa de mediación y en los próximos días ya estaría el acta habilitada para que se le de comienzo al juicio correspondiente.

Antes de que la posibilidad de un acuerdo se cayera, Camila había hablado con América: “Cada uno prioriza sus cosas, yo tengo en claro cuáles son mis prioridades, pero no soy quien para controlar los tiempos de nadie”. Luego, en referencia a los inicios de su relación de su ex con Tini Stoessel, sin dar nombres, dijo: “La pasé mal en varios momentos, pero ahora estoy mejor por suerte. Al principio me decepcioné mucho”.

Sobre los montos de cuota alimentaria, departamentos y compensación que circularon, agregó que se lo guardaba para ella: “Obviamente que a uno le llaman la atención ciertas cosas”. Hace un mes, al ser consultado por el reclamo de su clienta, Ignacio Trimarco dijo en Intrusos que Camila iba “por lo que le corresponde” y explicó: “Es una mujer que estuvo doce años en pareja, que convivió, que tiene dos hijos menores de edad, uno que ni siquiera cumplió un año. Nuestro Código Civil prevé una compensación económica que corresponde a las personas que sufren un detrimento patrimonial importante luego de su separación”.

“Sinceramente lo que se estaba acordando no es lo que le ley prevé y la dejaba en un estado de desamparo a Camila en lo que tiene que ver con los derechos que le corresponde a ella y a sus hijos menores de edad”, había explicado a la vez que agregó que en estos casos, “se puede acceder hasta un 50 por ciento de lo que haya ganado la pareja durante el tiempo que duró la misma”.

Cabe destacar que además de la compensación mencionada en el acuerdo también se debía contemplar la cuota alimentaria, el régimen de visitas y todo lo que los hijos que tienen en común necesiten para seguir manteniendo la calidad de vida que tenían cuando sus padres estaban juntos.

Luciana UIla, abogada especialista en familia quien representó a Rocío Moreno en su acuerdo con Paulo Londra en un caso similar al de Homs y De Paul, había explicado a Teleshow en qué consiste la “compensación económica”: “Esto es que cuando dos personas tienen un proyecto de vida común, en este caso estaban bajo unión convivencial y tien hijos y se da la ruptura y frente a eso uno de los miembros queda en desequilibrio económico, una de esas partes puede pedir una compensación, porque ha dedicado su vida al cuidado de su familia”.

