Rodrigo Portocarrero aseguró: “El traslado del Mercado es una decisión y la vamos a cumplir”

El doctor Rodrigo Portocarrero, subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al diálogo que mantuvo con los mayoristas del Mercado Frutihortícola sobre su traslado a un sector del predio de la Sociedad Rural que generó una manifestación en el lugar la semana pasada.

“El sábado estuvimos reunidos con la mayoría de los mayoristas, fue una reunión muy buena porque la idea de esta reunión era aclararles a todos los que estaban en este lugar de que durante todo este tiempo se ha tergiversado la información, necesitábamos aclararles algunas cuestiones que se estaban suscitando en los medios para darle tranquilidad al resto de los que trabajan en el sector”, explicó Portocarrero.

“El intendente Jofré ha tomado una decisión política que no es aislada, es planificada, tenemos una planificación de ciudad de acá a 20 años, los ejes que se han planteado al principio y que se siguen trabajando son la modernidad, auto sustentabilidad, lo que tiene que ver con la descentralización municipal, en el sector también va a funcionar un centro cívico municipal que va a alimentar a toda la zona sur de la ciudad”, recordó.

“Este trabajo que se viene haciendo es de manera coordinada y planificada, nada está tomado al azar, por eso fuimos a comunicar esto de que es una decisión y que vamos a cumplir, pero sí aclararles que los que deberían irse a este sector son los mayoristas introductores, los que tienen flotas de camiones, no así todo el resto de los mayoristas que no tienen camiones y que se manejan en algunos casos con algunos camiones más chicos que nos permitirían ingresar a la ciudad, también les aclaramos esto de que la Sociedad Rural no está fuera de la ciudad, está dentro del ejido municipal y si uno se posiciona donde actualmente están ellos tenemos alrededor de 8 minutos hasta la Sociedad Rural, los camiones que ingresen de otras partes de la Argentina pasan el control y automáticamente doblan a la mano izquierda e ingresan más fácil que es lo que queremos. También se quiere arrancar con la playa de transferencia o ruptura de cargas y queremos que eso se concrete”.

Acumulador compulsivo

De la misma forma se refirió a las tareas que realizaron ayer por la mañana en el barrio Bernandino Rivadavia, más precisamente en un domicilio particular donde realizaron descacharrizado y fumigación debido a que el propietario es un acumulador compulsivo. Se necesitaron unos seis camiones para retirar la gran cantidad de chatarra de la casa.

“Estamos en un domicilio sobre la calle Santa Fe, acá vive un vecino al que desde hace tiempo venían denunciando por la situación en la que se encontraba socialmente, este señor no es una persona que no tiene ingresos, que necesita de esto, es una persona que reconoció que tomó esta acumulación como un vicio que no tiene un parate, hoy en día nos encontramos con esta situación, es impresionante lo que nos va a llevar también lo que tiene que ver con recursos operativos, este es un trabajo que hacemos de manera articulada con el gobierno e Formosa y el intendente, para ambos organismos la salud es una cuestión de estado y en particular para el municipio que es uno de los que está hoy en día trabajando el eje también es fundamental esto, acá se articula con todas las áreas municipales”, destacó.

Para finalizar aseguró que cuentan con equipos de descacharrizadores especiales para el caso de acumuladores, “en este caso acá hay muchísimo acumulado, la persona no está abandonada físicamente, es una persona que ha acumulado en muchísimo tiempo cosas que él cree que le van a servir pero no va a ser así porque está todo oxidado, son retazos de cosas que él fue juntando, al contrario de otros casos que sufren de Síndrome de Diógenes que son personas que se auto abandonan y también acumulan cosas, pero en este caso es basura doméstica que es la diferencia con lo que el señor acumula en estos casos que son cosas que no sirven más”, explicó.