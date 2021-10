Rodríguez aseguró que la provincia cuenta con un estatus sanitario «excelente»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

La directora de Epidemiología de la provincia, Claudia Rodríguez, se refirió al contexto epidemiológico que atraviesa Formosa desde hace varias semanas sin fallecimientos y con pocos casos positivos diarios de coronavirus.

“Venimos en un descenso continuo de casos positivos y fallecidos desde hace varias semanas. Hace dos semanas que no tenemos fallecidos en toda la provincia y la cantidad de casos positivos desciende de una semana a la otra, inclusive hubo días como el sábado o domingo pasado que no hubo casos en toda la provincia, lo cual habla de un status sanitario excelente”, indicó.

En ese sentido, la médica argumentó que esta situación se debe a un conjunto de acciones “que se hicieron en su momento cuando no contábamos con la vacuna, un año atrás, donde teníamos todas las medidas sanitarias que se aplicaron”.

“Esas medidas continuaron este año, por supuesto que eran medidas que en algún momento eran incomodas y molestas, porque a nadie le gusta quedarse siempre en casa, pero era necesarias en ese momento”, reconoció.

Y agregó: “Hasta que comenzó la vacunación y llevamos un ritmo excelente, lo cual hizo que junto con esas medidas sanitarias, lleguemos hoy al estatus epidemiológico que tenemos en la provincia”.

Por último, Rodríguez advirtió que “la pandemia no pasó” aunque “no tengamos una gran cantidad de casos”, lo cual significa que “el virus sigue circulando en la provincia” por lo que sugirió “seguir con las medidas individuales y avanzando en la vacunación”.

“Ahora lo que puede llegar a pasar es la entrada de la variante Delta que tiene una transmisión más alta que las otras, de todas maneras, se está retrasando ese ingreso porque hasta ahora no tenemos ningún caso positivo en la provincia”, explicó.

Y precisó: “Entonces le estamos dando tiempo que avance la vacunación, que la mayoría de la población esté con las dos dosis, de manera tal que, si la variante llega a ingresar, el impacto sea mucho menor”.

En esa línea, la especialista ejemplificó con otras provincias argentinas, como Córdoba, “donde sabemos que hay circulación comunitaria del Delta y el impacto tampoco fue muy importante justamente por la vacunación que ellos llevaron adelante”.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp