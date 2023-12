Rodríguez confirmó dos muertes por dengue e instó a ir al médico ante cualquier síntoma

En contacto con el Grupo de Medios TVO la Directora de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, Dra. Claudia Rodríguez confirmó que en los últimos días se registraron dos personas fallecidas por dengue, e instó que ante cualquier duda o síntoma se debe asistir al médico y no automedicarse.

“Hay mucha lluvia, humedad y estamos con temperaturas elevadas; fue un año atípico respecto a las lluvias lo cual hizo que no se pudiera cortar con la circulación durante todo el año de casos de dengue”, comenzó explicando la funcionaria.

Y siguió: “desde hace tiempo venimos con casos positivos de dengue, todos los años tuvo el mismo comportamiento excepto este. Tenía su pico de casos positivos allá por la segunda quincena de abril y mayo, y a partir de junio cuando comienza a descender la temperatura empezamos a bajar los casos también y para esta época habitualmente no teníamos casos”.

“Tenemos una población de mosquitos mayor, las condiciones climáticas son las óptimas para que este mosquito se propague y no solo transmite dengue sino también chikungunya y zika, por fortuna hasta el momento no tenemos casos de estas dos últimas enfermedades”, agregó.

Consultada particularmente por los casos de fallecidos dijo: “en el 90 % de los casos de dengue se curan espontáneamente, se autolimitan, la persona cursa su enfermedad sin mayores inconvenientes lo cual generalmente lleva un período de 7 a 10 días; después hay un 10% que se puede complicar y por otro lado ahí tenemos un porcentaje bajo que puede fallecer; por eso siempre insistimos en la consulta rápida al médico y también en la no automedicación y mantener el patio limpio”.

“Nosotros tenemos dengue desde hace mucho tiempo, la gran mayoría de la población sabe cómo se transmite, cómo se previene y que no hay que automedicarse, pero como en la mayoría de los casos no se complica y la gente no se muere es como que uno se va relajando”, asintió.

“Independientemente de la edad que tengas o de no contar con enfermedad de base es bueno consultar al médico porque te va a indicar qué hacer, qué tomar y cómo debes cuidarte”, finalizó diciendo Rodríguez.