Rodríguez: «El coronavirus y dengue son dos enfermedades que se encuentran controladas»

La directora de Epidemiología de Formosa, la doctora Claudia Rodríguez, se refirió a la situación epidemiológica actual del coronavirus y del dengue en la provincia.

Ante la aparición de una nueva variante de COVID-19, la profesional transmitió tranquilidad al subrayar que “es cierto que está circulando en una proporción muy alta, pero en otros países como Brasil, no así en Argentina y por ende en Formosa”,

A esta alentadora declaración, le sumó que “la situación epidemiológica general del coronavirus en la provincia es muy buena, ya que desde hace dos semanas que no se cuentan con diagnósticos positivos de la enfermedad”, pero, de todos modos, recordó que esta se está transitando la época habitual de aumentos de casos, “por lo tanto se continúa con la vigilancia intensificada”.

Además, afirmó que “sí hay circulación de otros agentes que causan infecciones respiratorias, como el virus de la gripe, el virus incisivo respiratorio y otros propios de la época y es por ello que es muy importante recurrir al médico ante los primeros síntomas y no automedicarse”.

Dengue

Al ser consultada sobre la enfermedad del dengue, la doctora Rodríguez afirmó que “se registra una circulación muy baja” y aclaró que “este panorama no sorprende porque es muy común que en esta época de bajas temperaturas el mosquito disminuya su actividad”.

De igual manera, recordó que “no hay que relajarse, porque los huevos del mosquito son muy resistentes y pueden permanecer vivos hasta un año pegados a las paredes de los recipientes”.

Es por ello que insistió en tomar consciencia sobre la importancia de “mantener limpio el patio, tirar todos los recipientes que puedan juntar agua y que sirvan de criadero o, en el caso de poder eliminarlos, mantenerlos boca abajo, tapados”.

“Las medidas preventivas para el dengue no son solo en la época de mayor circulación, sino durante todo el año”, remarcó.

Cuadrillas sanitarias

Por último, valoró la labor que continúan realizando las cuadrillas sanitarias a lo largo y ancho del territorio y destacó “la labor mancomunada que estos realizan, ya que está formada por personal del Ministerio de Desarrollo Humano, Municipalidad y Policía de la provincia”.

“Es un trabajo afectivo que se lleva a cabo durante todo el año y de manera inter y multidisciplinaria en toda la provincia”, cerró diciendo la funcionaria.