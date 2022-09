Rodríguez hizo un repaso de la pandemia del COVID-19

Compartir

La doctora Claudia Rodríguez, directora de Epidemiología, dialogó sobre la situación sanitaria actual, haciendo referencia a estrategias y acciones claves desarrolladas durante la pandemia, como vacunación, suero equino y post COVID.

La profesional valoró la baja de casos positivos registrados en la última semana, la cual la estimó como “muy buena”.

De igual manera, manifestó que por más que solo se hayan diagnosticado 55 nuevos casos “significa que el virus sigue circulando”. Si bien, aclaró que “no lo hace de la misma manera que semanas anteriores” todavía se encuentra presente.

Asimismo, realzó “el índice bajo actual de internados, la baja ocupacional de camas de terapia intensiva, el no uso de respirador y la cantidad de fallecidos que no superan uno o dos por semana”, subrayando que “en esta última no se registró ninguno”.

Por todo esto, indicó que “la provincia se ha adherido a la disposición nacional del uso no obligatorio del barbijo”.

No obstante, insistió en que “el virus sigue circulando, por lo tanto, es recomendable su uso en lugares cerrados, con poca ventilación y /o mucha cantidad de personas”.

Vacunación

En referencia a la inmunización, la doctora Rodríguez fue contundente al señalar que “siempre es importante tener todas las dosis de vacunas que correspondan”, aclarando que no se refiere “sólo a las de COVID”.

“Hay cuatro dosis disponibles, por lo tanto, es aconsejable aplicarse todas, ya que de esta manera estamos evitando las complicaciones”, recordó.

Y planteó que “si no hubiésemos tenido el porcentaje de vacunación que hay, esta última ola hubiera registrado otra cantidad de infectados y fallecidos”.

Contrastó diciendo que “en la primera ola tuvimos 1218 fallecidos, en la segunda que fue en enero, 120 pacientes y ahora 11, es decir, hemos evitado prácticamente 900 muertes en la provincia”, realzando así “que esto habla a las claras el beneficio que implica tener todas las dosis”.

Virus

En otra línea, habló sobre el virus y su comportamiento, informando que “por su biología cambia mucho, es decir, constantemente está mutando”.

De acuerdo con la presión que recibe (vacunas) “más rápido se da el cambio, la mutación”, pero expresó que “en este momento estamos observando que no están apareciendo nuevas subvariantes, hemos quedado en la Ómicron, dentro de la cual tenemos la B4 y B5 que son las que están circulando mayoritariamente”.

Ello denota que “el virus también se está estacionando, no está cambiando tanto, lo sigue haciendo, pero no a la velocidad de antes”.

Por eso, “decimos que es probable que el año que viene se convierta en una infección respiratoria estacional, como una gripe o un resfrío”.

Suero equino

También, aludió al suero equino hiperinmune, tratamiento que “fue muy importante en la lucha contra el COVID-19”.

“En este momento, contamos en la provincia con este insumo, pero no se le da el uso masivo que sí le dio anteriormente”, recordando que “con su aplicación hemos tenido buenos resultados”.

Post COVID

Por último, sobre las secuelas que dejó la enfermedad, señaló que “fundamentalmente se dieron a nivel respiratorio y cardíaco”.

Apuntó que “algunas personas que gozaban de presión normal, después empezaron a hacer picos y otras comenzaron a presentar cuadros de miocarditis”.

“En algunos casos mejora con el tiempo y en otros puede hacerse crónica”, advirtió, por lo cual recomendó acudir al médico y hacerse un chequeo médico, más aún las personas mayores de 50 años con enfermedades de base.

