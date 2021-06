Rodríguez informó que se registró “un descenso importante” de fallecidos por COVID

Compartir

La directora de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, Claudia Rodríguez, al brindar su informe durante la conferencia del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián” sostuvo que “tuvimos una semana epidemiológica buena” a pesar de que “no hubo un descenso importante de los de contagios” de coronavirus en la provincia.

Señaló, al iniciar su alocución, que se registra en Formosa desde el comienzo de la pandemia 45.774 casos acumulados y 817 fallecidos.

En esta semana epidemiológica que culminó el sábado 26, informó que “tuvimos en total 2.891 casos nuevos de COVID-19 y la semana anterior habían sido 2.925, con lo cual seguimos en descenso en la cantidad de contagios” pero indicó al mismo tiempo que esa disminución “no fue tan marcado como se venía observando las semanas anteriores”.

Con respecto a los fallecidos, confirmó que se registró “un descenso importante” que fue de alrededor del 20%, consignando que en total se contabilizaron 71 fallecidos, contra 86 de la semana anterior.

Ante estos números, marcó que “era de esperar que a medida que vayan bajando los contagios aproximadamente a los 15 a 20 días se tenía que empezar a ver también el descenso en los fallecidos”.

Luego, refiriéndose a los 2.891 casos positivos diagnosticados esta semana epidemiológica, consignó que “1.540 correspondieron a la ciudad de Formosa, donde anteriormente se tenía 1.696; con lo cual se continúa en descenso los contagios” aunque aclaró que todavía “es un descenso, no es tan marcado”.

Por su parte, en Clorinda se observó un “descenso importante” con 64 casos en total.

Distritos sanitarios

Sin embargo, la profesional hizo notar que “en cambio en las localidades del interior, se experimentó nuevamente un aumento de 1.287 casos, contra 1.136 y 888 de hace 15 días atrás”, detallando que “fundamentalmente ese aumento se dio en el Distrito Sanitario N° 4”, que comprende a las comunidades de Laguna Naineck, General Belgrano, Laguna Blanca.

Por ello, agregó que dicho distrito sigue liderando con la mayor cantidad de contagios nuevos. Luego le sigue el Distrito Sanitario N° 5, en el sur de la provincia, que incluye a Villa Dos Trece, El Colorado; continúa el Distrito Sanitario N° 6, con Pirané, Palo Santo, Gran Guardia, Ibarreta.

Después, el Distrito Sanitario N° 3, con 190 casos; el Distrito Sanitario N° 2 que comprende a Laguna Yema, Pozo del Tigre; el Distrito Sanitario N° 7 y por último el Distrito Sanitario N° 1.

Asimismo, señaló Rodríguez que si bien en las localidades del interior los contagios “venían en bajada” esto se modificó ya que, “en los últimos 15 días comenzó a subir”.

Dijo además que, aunque el Distrito Sanitario N° 4 siempre venía teniendo la mayor cantidad de contagios, “es uno de los distritos que sigue disminuyendo la cantidad de casos nuevos”, agregó.

“No así el resto de los distritos –añadió-, donde fundamentalmente el Distrito Sanitario N° 2 y, esta semana, el Distrito Sanitario N° 5 y N° 7, son los que se observó la mayor cantidad de contagios nuevos durante la semana epidemiológica”.

En cuanto a los casos positivos acumulados de coronavirus que lidera la tabla Formosa Capital y le sigue Clorinda, en esta semana epidemiológica se han registraron contagios “en las localidades como Laguna Blanca, Misión Tacaaglé, General Belgrano, Guemes, Ingeniero Juárez, Chiriguanos, Lomitas, Ibarreta, Pozo de Maza y al norte, se da en especial, en la localidad de Guemes, Laguna Naineck, Misión Tacaaglé y Colonia La Primaveras”, enumeró la especialista.

No obstante, puntualizó: “En Pirané y El Colorado, son las localidades que más cantidad de casos han tenido en esta semana; y a ellas le sigue Lomitas donde también se ha reportado un importante aumento”.

Luego, en relación a los fallecimientos, describió que “Formosa Capital lleva acumulados 489, luego Clorinda con 160, mientras que hubo nuevos decesos por causa del virus en esta semana que culminó en Laguna Naineck, Laguna Blanca, Riacho He Hé, El Espinillo, Tacaaglé, en Guemes; en Ingeniero Juárez, en Lote 8, en Lomitas, Ibarreta, Bartolomé de las Casas, Estanislao del Campo, Pirané, El Colorado, y también en Misión Laishí y en Mansilla”.

“En tanto, las dos localidades con mayor cantidad de fallecimientos en esta semana, fueron Güemes, donde se han reportado 3 decesos y El Colorado, con 4”, confirmó la médica.

Asimismo, del total de 817 fallecimientos que se lleva acumulado en la provincia desde el inicio de la pandemia, comentó que el 62,4 % fueron hombres y el 37,6 % mujeres. “Un porcentaje que si bien va variando se mantiene dentro de esos números”, acoto.

Con una letalidad del 1, 8 % y una tasa de mortalidad de 127,7 casos cada 100 mil habitantes.

Tras marcar que en la semana hubo 71 fallecidos, 47 en Formosa Capital, 4 en Clorinda y 20 en el interior, acentuó la funcionaria que “en las localidades del interior es donde hubo un descenso importante de la cantidad de fallecidos, ya que la semana pasada hubo 35 y esta semana 20”.

Con respecto a la ciudad de Formosa, los barrios que tuvieron la mayor cantidad de casos nuevos positivos en la semana fueron La Nueva Formosa y Eva Perón, lo mismo que la semana anterior.

En el final, Rodríguez evaluó que en términos generales “tuvimos una semana epidemiológica buena a pesar de que no hubo un descenso importante” de contagios, pero agregó que en términos de cifras “se continua en disminución” por lo que insistió a la comunidad en que “debemos seguir cuidándonos y cumpliendo las medidas sanitarias”.

En esto también “como siempre decimos la vacunación sola no alcanza, sino que tenemos que seguir siendo constantes en el cumplimiento de las medidas porque lo que hagamos individualmente tiene por supuesto un efecto a nivel colectivo”, recalcó.

Puesto que resumió al cerrar su informe que “esto es exactamente lo que nos están demostrando los números”, en alusión a las cifras brindadas, esclareciendo que “se experimenta una disminución en los contagios que a su vez también traerá aparejado la disminución de fallecidos en la provincia”.

“Entonces seamos responsables, cuidémonos y tratemos de transitar o movilizarnos lo justo y necesario para poder seguir por este buen camino”, concluyó.

