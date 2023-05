Rodríguez Larreta desafió a Cristina Kirchner a debatir «el fracaso de este modelo»

El precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta desafió a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a debatir «el fracaso de este modelo» de gobierno y ninguneó al referente libertario Javier Milei al afirmar que no lo conoce.

«Me gustaría discutir con ella, un debate con Cristina Kirchner para debatir el fracaso de este modelo. La gente quiere un cambio. El Gobierno fracasó», sostuvo el jefe de Gobierno porteño. En declaraciones radiales, el referente opositor aseguró que «este Gobierno es impredecible, no hay un rumbo claro, un plan: se despiertan a la mañana y ven qué hacen». «Proyectar, pronosticar con este Gobierno es un problema. Parche tras parche. El Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fracasó», lanzó.

Asimismo, al ser consultado sobre la figura de Javier Milei, cuyo crecimiento genera temores tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta respondió: «No lo conozco. Lo crucé una vez en mi vida».

Además, el postulante presidencial se refirió a la interna de la alianza opositora y remarcó que «la gente va a elegir en las PASO. Hay un proceso democrático, donde la gente vota y elige. Ése es el camino».

El referente del PRO también comentó que todavía no tiene definido quién lo acompañará en la fórmula para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO): «No tengo el nombre todavía. Puede ser de mi partido o de otro de los de Juntos por el Cambio. Va a ser alguien de Juntos por el Cambio, porque creo en la unidad». Consultado sobre si le cayó mal el encuentro que mantuvo la diputada nacional María Eugenia Vidal con la también precandidata Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta señaló: «¿Cómo me va a molestar una foto? Son dirigentes de Juntos por el Cambio, trabajamos juntos hace años».

El jefe de Gobierno porteño también se refirió a las elecciones de la Ciudad y aseguró que va a «acompañar a un candidato del PRO». Respecto a la situación económica del país, el referente opositor alertó que «la situación hoy ya es desesperante». «Pareciera que estamos bárbaros y que puede explotar en un tiempo: ya hoy explotó», añadió.

Al ser consultado sobre si llevar adelante las reformas que planea tendrá un costo, respondió: «El costo que ya están pagando millones de argentinos es enorme». Finalmente, tras su encuentro con CGT, Rodríguez Larreta ratificó que «la Argentina necesita una transformación laboral enorme».

Relacionado