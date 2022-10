Rodríguez Larreta: «En Formosa hay buen equipo y estamos trabajando todos juntos»

Compartir

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló con el Grupo de Medios TVO sobre la visión de país que tiene; aunque no adelantó su pre- candidatura a presidente de la Argentina sí reconoció que se encuentra coordinando un plan para que se produzca más y destacó que en «en Formosa hay buen equipo y estamos trabajando todos juntos».

«Estoy transitando el camino en Juntos por el Cambio para construir una alternativa, en el país entero y en Formosa también donde tenemos que ganar después de tantos años de un gobierno que no ha generado buenos resultados», comenzó diciendo.

Agregó que «estoy trabajando activamente en elaborar un plan para que Argentina produzca más que podamos exportar más y así sacar el país hacia adelante».

Reconoció que desde su espacio la mirada que tienen es de un país que vuelva a priorizar la producción, la inversión y las exportaciones. «Queremos un país que vuelva a ser federal, que en Formosa vuelvan a decidir el modelo de desarrollo que quieren, que no dependan de un burócrata de Buenos Aires, del gobierno nacional que muchas veces ni siquiera conoce la provincia», asintió Rodríguez Larreta.

Expuso entonces que «Argentina tiene un potencial enorme, el mundo necesita lo que producimos» por ello «hay que poner al país a funcionar, hay mucha gente con espíritu emprendedor, algunos trabajan en empresas más grandes, otros en pymes, comerciantes, etc, es decir, hay gente con ganar de trabajar y hay que ayudarlos».

«Insfrán es cómplice

del centralismo del

gobierno nacional»

Por otro lado, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se refirió al centralismo que tanto critica el gobernador Gildo Insfrán. «El gobernador de Formosa es parte del kirchnerismo, y es el kirchnerismo el que concentró todos los recursos al gobierno nacional. Ellos crearon un país unitario y eso hay que cambiarlo, muchos gobernadores acompañaron eso, son cómplices de ese centralismo del gobierno nacional si apoyaron todo lo que hizo el kirchnerismo», lanzó.

«Yo creo en otra cosa, creo en un país federal, en un país como dice la Constitución, como lo soñó Alberdi y nuestros dirigentes formoseños también creen en eso están trabajando en un plan; en Formosa hay un buen equipo y estamos trabajando todos juntos», expuso el mismo.

Educación

Seguidamente, Rodríguez Larreta también se diferenció del «modelo formoseño» en cuanto a la cuestión educativa. «Un tema muy importante para mí es lo educativo, nosotros defendemos la educación, nos parece terrible lo que pasa en Formosa donde los alumnos pueden pasar de año hasta con 19 materia previas, acá en capital los que tienen previas van a la escuela los sábados, esa es la diferencia y prioridad que le ponemos», dijo.

Reconoció que su «modelo educativo» es muy diferente al de Insfrán porque «nosotros no cerramos las escuelas como lo hicieron en Formosa, es más peleamos por la presencialidad cuidando a los chicos durante la pandemia. En Formosa los chicos que tienen previas pasan de año acá tienen que ir a clases los sábados, porque es necesario que cuenten con los saberes necesarios para avanzar».

Cortes de ruta

Otro punto que se tocó durante la entrevista fueron los cortes de ruta, con los que a diario debe lidiar. «Todos los reclamos son al gobierno nacional, para mí lo primero que hay que hacer es sacar a los intermediarios de los planes sociales, no puede ser que organizaciones sociales que terminan siendo organizaciones políticas usen el poder que tienen para apretar a la gente y obligarlas a que vayan a las marchas», respondió.

Dichos de la diputada Neme

En esta lía, otra pregunta que no se dejó pasar fue lo relacionado a los dichos de la diputada provincial Gabriela Neme quien habría referido que si él llegaba a presidencia iba a pedir la intervención de la provincia, en caso de que salga nuevamente gobernador Insfrán. Ante esta consulta, el mismo lo negó rotundamente y se desligó de esos dichos. «Yo nunca dije eso pueden rastrear todas las declaraciones de los archivos y me hago cargo de todo lo que digo, pero nunca dije eso, jamás lo planteé», insistió.

Finalmente, y a modo de cierre se indagó sobre su posible precandidatura a presidente y si es que estaría dispuesto a disputar una interna en las PASO. «Mi decisión no depende de lo que haga Macri, Morales o Carrió, es decir, no depende de otros, iremos a una PASO en el momento que se decida», finalizó.

