Rodríguez Larreta en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina: “El cambio tiene que ser total y duradero”

Bajo el lema “Protagonistas de la próxima Argentina” y frente a más de 1.000 invitados, Horacio Rodríguez Larreta participó del evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el país. “El cambio tiene que ser total y duradero. Acá la clave está en cómo lo construimos”, planteó en el recinto del Alvear Icon Hotel de Puerto Madero donde asistieron políticos, funcionarios, empresarios, dirigentes, periodistas y gremialistas.

En una distendida charla con el periodista Alejandro Fantino, el Jefe de Gobierno dijo: “Tenemos que dejar atrás la violencia y la confrontación. No cuenten conmigo para repetir los errores del pasado”. También aclaró: “Las soluciones mágicas nunca funcionaron y no van a funcionar. No seamos cómplices otra vez de caer en ideas que no resuelven problemas”.

También dio algunas pistas sobre quién podría acompañarlo en la fórmula presidencial: “Tiene que ser alguien que tenga confianza, que laburemos espalda con espalda. No tiene que pensar igual que yo, tiene que ser alguien con experiencia porque valoro mucho la experiencia pública. Creo en el valor del equipo. Acá el rol más importante es el del liderazgo. Será alguien que tenga cabeza federal, eso seguro. Hoy voy a todos lados, aprendo, pregunto. Cuando me toque, voy a ser un presidente viajero en la Argentina. Lo estoy haciendo hoy. Son viajes que me reúno con todos y los escucho. Voy y pregunto. Yo creo en eso”.

Tampoco le esquivó a la pregunta sobre cómo armaría su gabinete: “Va a estar compuesto por gente muy comprometida, lo mismo que ocurre en la Ciudad. Necesitamos un ministro de economía total, que tenga la botonera. Quiero un ministro de economía con poder integral, necesitamos alguien que vele por el equilibrio general, como era el ministro de Economía en Argentina antes. Y yo voy a ser el primer presidente de Argentina economista. Hace 25 años que formo equipos en la función pública y claro que tengo nombres, alternativas… Eso sí, habrá experiencia y diversidad. Tranquilamente podría haber gente de otros signos políticos. Es lo que pasa en la Ciudad, donde hay un acuerdo político muy amplio. «.

Aclaró que tiene la mejor onda con Patricia Bullrich, quien fue entrevistada en el mismo lugar unos minutos antes: “La banco, ya salí a bancarla abiertamente esta mañana. Estamos trabajando juntos. Es una mujer de trabajo y la respeto».

“Los primeros años van a ser difíciles, de muchísimo laburo integral y no hay una medida mágica. La situación ya es hoy dolorosa. Lo más importante de las reformas estructurales no es la reforma en sí. Es construir la mayoría política para que se aprueben en el Congreso y se sostengan en el tiempo. La diferencia la va a hacer quien logre construir la mayoría política en el congreso. Eso es la máxima responsabilidad del próximo presidente. Si no conseguís eso, Argentina fracasa. Hasta ahora no se ha logrado, por eso digo que es difícil. Si fuera fácil, alguien ya lo hubiera hecho. Tengo la convicción a prueba de balas que ese es el camino. Ya lo hice en la Ciudad, construí esa mayoría en la Ciudad que logró cambios. Creamos la Policía en la Ciudad con el voto de todos”, agregó.

Además del propio Rodríguez Larreta, durante la jornada también expusieron sus ideas Marc Stanley (embajador de los Estados Unidos en Argentina), Jorge Argüello (embajador de Argentina en los Estados Unidos), Horacio Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), Sergio Massa (ministro de Economía), Patricia Bullrich (pre candidata presidencial) y Daniel Scioli (embajador de Argentina en Brasil), entre otros.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina nuclea a 640 empresas que emplean directamente a 400.000 personas en sus más de 200 plantas industriales distribuidas en todo el país y representan 42 rubros de la actividad económica, aportando el 19% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 19,3% de las importaciones y el 23,4% de las exportaciones de nuestro país.

Durante todo el día se debatieron los principales desafíos y oportunidades, en el marco del 200° aniversario de las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos.