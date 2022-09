Rodríguez Larreta juntó a 150 dirigentes de todo el país en una demostración de fuerza interna

Compartir

Horacio Rodríguez Larreta logró una impactante postal de los apoyos a su proyecto político. Tras posar junto a 150 dirigentes de Juntos por el Cambio de todo el país, reivindicó su estilo moderado y les aseguró a sus aliados: “Para sacar la Argentina adelante, no nos alcanza sólo con el gobierno nacional. Vamos a pelear para ganar en cada una de las provincias, en cada municipio y en cada rincón de la Argentina”.

El jefe de Gobierno realizó un encuentro denominado “Preparándonos para gobernar: un país federal” en el Centro Cultural Recoleta, con la presencia de senadores, diputados, intendentes, presidentes de partido y legisladores provinciales, que contó con intervenciones de especialistas y que cerró con un discurso en el que insistió en los ejes de su plan y les dio un mensaje motivador: “Estamos en un momento bisagra de la Argentina y el año que viene tenemos una oportunidad que no vamos a desaprovechar. Demostremos que hay otra forma de hacer las cosas, con transparencia, en equipo, con planificación, pero también con la valentía que exige transformar”

“Estoy convencido de que hay que terminar con la grieta. Es difícil ponerse de acuerdo, pero es lo que cambia la Argentina”, insistió, tras lo cual justificó su estilo moderado: “Hay que tener más coraje para consensuar con el que piensa distinto que para pelearse. La firmeza que la Argentina necesita es la de solucionar los problemas de la gente”, enfatizó.

Rodríguez Larreta destacó que “para solucionar los problemas tenemos que llegar preparados” y señaló: “Estamos trabajando en la definición del plan y en el consenso con nuestros socios políticos. Tan importante como tener un plan es tenerlo consensuado. Lo que va a cambiar el país no es aprobar leyes los primeros días sino que éstas se mantengan veinte años. La unidad se expresa con que lleguemos juntos al 10 de diciembre del año que viene, pero sabiendo lo que hay que hacer”.

Lo escucharon, entre otros, Rogelio Frigerio, diputado nacional por Entre Ríos; Luis Juez, senador nacional; Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán; Ignacio “Nacho” Torres, senador nacional por Chubut; Claudio Poggi, diputado nacional por San Luis; Martín Maquieyra, diputado nacional por La Pampa; Felipe Alvarez, diputado nacional por La Rioja; Marcelo Orrego, diputado nacional por San Juan; Gabriela Neme, diputada provincial de Formosa; Rubén Manzi, diputado nacional por Catamarca; Héctor Stefani, diputado nacional por Tierra del Fuego; Alfredo Schiavoni, diputado nacional por Misiones, y Eugenio Burzaco, ex secretario de Seguridad de la Nación.

El encuentro comenzó con un análisis de la situación económica a cargo del ex ministro de Economía Hernán Lacunza, quien elabora el programa del larretismo, y a continuación hablaron el ex canciller Jorge Faurie; el director ejecutivo del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, Enrique Szewach, y el titular de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras.

No casualmente, entre los presentes no había dirigentes porteños ni bonaerenses. Rodríguez Larreta, acompañado por el diputado mendocino Omar De Marchi, su armador nacional, quisieron brindar en el Centro Cultural Recoleta una demostración de fuerza en la interna de JxC, al exhibir a las principales figuras que respaldan su proyecto presidencial en todo el país.

Con el mismo espíritu, el jefe de Gobierno reunió el lunes pasado a 40 referentes bonaerenses de la Primera Sección Electoral en el Golf Club de San Martín, acompañado por Diego Santilli, su candidato a gobernador, y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Ahora, esta nueva postal fue mucho más allá porque apuntó a disipar las dudas que genera en el PRO y en Juntos por el Cambio el armado nacional de un dirigente porteño como Rodríguez Larreta. Había presentes referentes de 22 provincias y en su discurso se centró en la necesidad de poner en marcha un proyecto nacional: “La Argentina se va a desarrollar sólo si se desarrolla todo su territorio, si se transforman cada una de sus provincias -sostuvo-. Nuestro país es un país federal en lo formal, pero en los hechos actúa como un país unitario”. Y entusiasmó a la platea cuando puntualizó: “Tenemos que dejar para siempre en el pasado esa noción unitaria que cree que la Argentina sale adelante si se mejora la calidad de vida en el conurbano bonaerense o en la ciudad”.

Martín Maquieyra, de La Pampa, uno de los referentes provinciales que participó del encuentro, sintetizó ante Infobae el valor de la convocatoria: “Fue un mensaje muy claro para pensar el país de manera federal. Había representantes de todas las provincias. Me parece bien que piensen el interior con representantes del interior. Horacio dio un discurso muy fuerte sobre las batallas que hay que dar, rodeado de la gente que va a gobernar el país desde 2023”.

Entre los presentes también estuvieron: de Córdoba, Gustavo Santos, Pedro Dellarossa, Héctor Baldassi, Soher El Sukaria, Sara Majorel, Pedro Roulet, Javier Pretto, Darío Capitani, Oscar Agost Carreño y Gabriel Frizza, entre otros; de Santiago del Estero, Facundo Pérez Carletti; por La Rioja, Julio Sahad; de Salta, Martín Grande, Carlos Zapata, entre otros; de Jujuy, Luciano Angelini, Jorge Hiruela, entre otros; del Chaco, Lucas Figueras, Marilú Quiroz; de Santa Fe, Anita Martínez, Gabriel Chumpitaz, Dionisio Scarpín, Germana Figueroa, Gisela Scaglia, entre otros; de Catamarca, Enrique Cesarini; Carlos Olivera; de Corrientes, Augusto Costaguta, Damián Garavano; de Formosa, Enrique Ramírez; de San Juan, Enzo Cornejo; de Neuquén, Leticia Esteves; de Río Negro, Juan Martín; de Santa Cruz, Ramón Alberto Parsons; de La Pampa, Victoria Huala, y de Tierra del Fuego, Federico Frigerio.

En su discurso, Rodríguez Larreta resaltó que “hay que estar capacitados para gestionar bien y transformar la realidad” y agregó: “Para eso, con mucho tiempo de anticipación, hay que preparar los equipos, los planes, los proyectos de ley, los presupuestos, las distintas iniciativas”.

