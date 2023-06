Rodríguez Larreta logró una foto de unidad con los precandidatos a jefe de gobierno de Juntos por el Cambio

El jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, logró una foto de unidad con cuatro de los cinco postulantes de Juntos por el Cambio que buscan sucederlo en la ciudad de Buenos Aires, al realizar un anuncio de medidas de alivio económico vinculadas al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. El anuncio fue realizado en la sede del gobierno porteño ubicado en la calle Uspallata al 3160 del barrio de Parque Patricios.

Detrás de Larreta, se mostraron cuatro de los cinco precandidatos a jefe de gobierno porteño: el ministro de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri; el senador radical Martín Lousteau; la diputada nacional de Confianza Pública, Graciela Ocaña; y el legislador de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán. El único ausente fue Ricardo López Murphy.

«Esta es la foto de una Argentina posible. Una foto que muestra que, si todos trabajamos juntos, con un rumbo que ponga a los argentinos por encima de todo, podemos hacer el cambio de nuestras vidas», remarcó al inicio del acto el Jefe de Gobierno.

El gesto se produce un día después de que el jefe de gobierno porteño develara que Jorge Macri será el precandidato para representar al PRO en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, al haber finalizado el proceso de encuestas que determinó que sea él el candidato frente al otro postulante que tenía el espacio, el ministro de Salud, Fernán Quirós.

El PRO había determinado en una cumbre de su cúpula partidaria que el nombre del candidato del partido a suceder a Larreta, en el distrito que lo vio nacer, surgiría de una compulsa a través de encuestas.

El único ausente, López Murphy, explicó que no participó del acto a pesar de haber sido invitado porque consideró que sería «contribuir» a la campaña presidencial de Rodríguez Larreta.

«No necesitaba formar parte del acto. Vamos a ser francos, es un acto de campaña. Tiendo a pensar que el orador y actor principal es Horacio Rodríguez Larreta», aseguró en declaraciones a LN+, casi en simultáneo a la realización del acto en Parque Patricios.

El legislador agregó que coincide con las medidas anunciadas, pero ratificó su apoyo a la precandidata a la presidencia por el PRO, Patricia Bullrich, al asegurar que «tiene los mejores atributos para ser presidente».

López Murphy viene de romper con el espacio de Republicanos Unidos que lleva la postulación de García Moritán a jefe de gobierno porteño y que tiene estipuladas elecciones internas para este próximo domingo.

«Está judicializado el tema. Voy a ir a las PASO y ahí va a haber con toda la transparencia la posibilidad de hacer la elección. Hay un sistema institucional para resolver eso, tiene las máximas garantías, no se pueden manipular cuestiones que he dejado atrás. Vamos a las PASO y veremos quién es quién», dijo López Murphy esta semana, tras lanzar duras acusaciones contra el sector de García Moritán.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, anunció hoy el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que reducirá las alícuotas del Impuesto de Ingresos Brutos en la Ciudad de Buenos Aires en sectores considerados como “claves” para la generación de trabajo, al tiempo que anticipó la baja del arancel para los instrumentos financieros implementado por su gestión.

Según afirmó el alcalde porteño, el proyecto de ley implicará una baja en la alícuota de Ingresos Brutos del 1,5% actual al 1% para la industria manufacturera, del 2,5% al 2% para el sector de la construcción, y del 0,75% al 0% para el sector agropecuario y de pesca.

Esta baja -indicó- será un “beneficio federal porque no será sólo para aquellos que tengan actividad comercial en la ciudad sino que contempla el Convenio Multilateral, para empresas que tengan actividades a lo largo del país”.

“Hoy lo que escucho como principal razón por la cual no se crea empleo privado es el Estado que traba, grava, cobra, complica y genera riesgo. Obviamente, el Estado funciona y da sus servicios a partir de los impuestos que cobra, pero estos tienen que ser razonables, eficientes, generando los incentivos correctos, potenciando las cadenas productivas y promoviendo el trabajo y la exportación”, afirmó el jefe de Gobierno en la sede de Parque Patricios.

En clave electoral, Larreta afirmó que antes de bajar impuestos, “primero hay que ordenar las cuentas y llegar al equilibrio fiscal y déficit cero”, algo que consideró que fue logrado en la ciudad.

“Hoy tenemos el menor nivel de deuda en diez años sobre el presupuesto y lo logramos manteniendo la obra pública”, destacó al tiempo que señaló que desde el “último año”, Buenos Aires comenzó a registrar un superávit.

“El compromiso nuestro es claro, lo sostenemos en la Ciudad y lo vamos a llevar a nivel nacional. Apuntar al déficit cero y, apenas empiece a surgir el superávit producto de la recuperación del crecimiento, esto se traduce en baja de impuestos”, afirmó Larreta.

