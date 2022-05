Rodríguez Larreta “Tenemos que armar un plan para sacar a la Argentina adelante. No podemos vivir así. Más que a fin de mes, la gente no llega al fin de semana”

Compartir

Linkedin Print

En una serie de entrevistas radiales, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta afirmó: “Tenemos que armar un plan para sacar a la Argentina adelante. No podemos vivir así. La gente no llega al fin de semana, no al fin de mes”.

Estas son las principales definiciones de Rodríguez Larreta:

Un plan para sacar a la Argentina del estancamiento.

Todo lo que hicimos y que la gente valora fue gracias a que planificamos. No hay soluciones de un día para el otro.

En la Argentina llevamos décadas y décadas que no salimos adelante. Necesitamos un punto de inflexión en la historia. Un plan para que la gente consiga laburo, que es lo más grave.

Necesitamos un plan que baje la inflación, que estabilice la Argentina, que haga un país más federal, en el que cada provincia pueda desarrollar su propio proyecto; que nos vuelva a insertar en el mundo. Un plan para llevar la calidad educativa a todo el país, para que haya igualdad de oportunidades.

Es también un plan para que la gente pueda salir segura a la calle. En la Ciudad de Buenos Aires demostramos que con decisión política se puede mejorar la seguridad. Siempre se puede seguir mejorando, pero bajaron todos los delitos. Estamos en los niveles más bajos de la historia.

Estamos trabajando en el plan, hay más de 80 personas de todas las fundaciones de todos los partidos que forman Juntos por el Cambio que lo están desarrollando.

100 horas para fijar un rumbo

Los famosos primeros 100 días que tenía un presidente ahora son 100 horas en las que hay que fijar el rumbo y decir claramente a dónde vamos y mantenerlo en el tiempo.

La unidad de Juntos por el Cambio no está en duda

Hoy la unidad no está en duda de ninguna manera pero hay que trabajarla todos los días. Hay temas sobre los que puede haber opiniones diferentes, pero la diversidad enriquece.

Gracias a la unidad de Juntos por el Cambio es que no se aumentan impuestos. Porque el presidente dijo que él lo haría. Gracias a esa unidad es que no pudieron sacar las leyes que avanzaban contra las instituciones. No pudieron hacer la reforma judicial.

Hay que bajar la inflación para que la Argentina crezca

Hay que bajar la inflación, no podemos tener más déficit.No es fácil y requiere de un plan integral, por algo hace casi 70 años que la Argentina no termina de ganarle la pelea a la inflación.

La buena noticia es que se puede, hay otros países que lo han hecho. Israel en el 85 tenía 500% de inflación, lo llevó a 1% en algunos años y ahora con la pandemia un poquito más.

En la Argentina de hoy no se genera trabajo estable, privado, no hay sueldos de calidad. Si la Argentina no crece no hay salida. Eso requiere inversión, reglas de juego claras, generar laburo, y que se produzca más.

Hay que mejorar la calidad educativa

Para que el crecimiento sea sostenible en el tiempo necesitamos educación. La educación es lo único que va a generar salarios de calidad para que vivamos mejor. Hay que mejorar la calidad educativa.

No puede ser que en la Argentina hayamos discutido hace un año mantener las escuelas abiertas o cerradas. Nos plantamos en la Ciudad de Buenos Aires con mucha firmeza, y mantuvimos las escuelas abiertas, mientras que en gran parte del país, incluyendo la Provincia de Buenos Aires, estaban cerradas.

No podemos dejar librado el futuro de los chicos a que el gobernador le dé prioridad a la educación o no. Porque los que sufren no es el gobernador, son los chicos. No es justo que los chicos que nacen en Formosa tengan peor educación que los que nacen en la Ciudad de Buenos Aires o en Mendoza.

Compartir

Linkedin Print