Rodríguez Larreta: “Una amplia mayoría nos dio una voz de apoyo en todo el país”

El día después de la victoria en las PASO, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires agradeció el apoyo a la propuesta de Juntos por el Cambio y valoró y llamó a la unidad de la oposición al kirchnerismo. “Una amplia mayoría nos dio una voz de apoyo en todo el país”, sostuvo.

Rodríguez Larreta estuvo recorriendo el vacunatorio contra el coronavirus que funciona en el predio de Costa Salguero. Desde allí sostuvo: “Ayer hubo una voz muy clara, una voz de los argentinos que le dijo al Gobierno ‘basta de este rumbo, basta de querer avanzar sobre las instituciones, basta de no tener un plan, basta de promover que los chicos no estén en las aulas, de no tener una decisión política clara para luchar contra el narcotráfico y la seguridad. Queremos un país con libertad, donde se promueva la libertad del trabajo, un país con los chicos en las aulas donde podamos salir con tranquilidad a la calle. Eso es lo que los argentinos queremos y votamos ayer”.

Rodríguez Larreta agradeció a quienes fueron parte del operativo electoral, al sistema educativo que logró preparar las escuelas para que hoy tuvieran clases, y a todos los que votaron en la jornada en la que Juntos por el Cambio se impuso al Frente de Todos en casi todas las provincias argentinas.

El Jefe de Gobierno porteño remarcó la importancia de la unidad de la oposición, “una unidad que siempre tiene la actitud de seguir sumando”, explicó. “Es la primera vez que con el kirchnerismo se ha logrado mantener unida a la oposición. En el Congreso pudimos frenar los superpoderes. Todo eso gracias a la unidad. Ayer la oposición obtuvo un voto de confianza, gracias a esta unidad’.

“Podemos construir un futuro mejor”, dijo Rodríguez Larreta y sostuvo: ‘Los únicos que les podemos decir basta al kirchnerismo somos nosotros’.

Además pidió que sigan acompañando su propuesta política de acá a noviembre y explicó: “vamos a salir con mucha humildad a escuchar a la gente, a ver qué podemos hacer mejor, por qué votaron otras expresiones de la oposición aquellos que no nos votaron a nosotros. Nuestra intención es seguir y buscar más adhesiones todavía”.

