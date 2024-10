Rodríguez Saá, durísimo con Cristina Kirchner: «El peronismo está harto de llegar al Gobierno y fracasar»

Alberto Rodríguez Saá, compañero de fórmula de Ricardo Quintela en la lista para pelearle a Cristina Kirchner la presidencia del Partido Justicialista, criticó duramente a la expresidenta.

«Hay un hartazgo y deseo de salir del fracaso, eso es mucho más fuerte que las decisiones de un gobernador», afirmó en radio Splendid en alusión al respaldo de Axel Kicillof a la lista enfrentada a la exvice.

El puntano calificó como una «lista porteña» la que encabeza Cristina, junto con José Mayans y otros dirigentes, y ponderó el armado «federal» que integra junto con el riojano.

«El peronismo está harto de llegar al Gobierno y que no pase nada, o al contrario: el fracaso», expresó. Y señaló que los gobiernos kirchneristas condujeron al peronismo a fracasar.

El exgobernador de San Luis sostuvo que de haber elecciones internas y correctas en el PJ el próximo 17 de noviembre, la lista que integra junto con Quintela va a ganar porque -insistió- hay un hartazgo con la figura de la ex mandataria. «El kirchnerismo ha fracaso, se hacen los que se dan cuenta, pero han fracasado», sostuvo en referencia a las gestiones pasadas.

Rodríguez Saá también puso en cuestionamiento la conducción de Cristina Kirchner y recordó la experiencia pasada del gobierno «bicéfalo» con Alberto Fernández.

«Cristina no lidera nada ni lidera el país, es un liderazgo de conflictos. No es una conducción política, genera los conflictos para liderarlos ella misma, es lo más feo que se puede producir en política», dijo.

Al ser consultado por la frase sobre los Judas y Poncio Pilatos del peronismo, el ex mandatario provincial respondió: «Es un problema de ella». Y recordó que de su «bando» está Daniel Scioli «que le ha hecho un enorme daño al peronismo que alguna vez lo llevo como candidato a presidente y hoy es un entusiasta funcionario de Milei».

«Federalismo y Justicia» es el nombre de a lista de Quintela, que lleva como vicepresidenta primera a Magda Ayala, Intendenta de Barranqueras, en Chaco, junto con Rodríguez Saá, quien será candidato a vicepresidente segundo. Mientras que Mariana Gadea, Secretaria Gremial de UPCN, irá como vicepresidenta tercera. El legislador tucumano Roque Álvarez será el cuarto vicepresidente y la intendenta de La Viña (Salta), Alba Sánchez, será la quinta vicepresidenta.

Hasta el martes hay tiempo de hacer impugnaciones, de lo contrario, el viernes quedan oficializadas. Si no hay sorpresas, la elección será el domingo 17 de noviembre y ya hay dudas de cómo se hará la logística para garantizar que puedan votar los más de 3 millones de afiliados en todo el país.