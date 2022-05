Roland Garros: Sebastián Báez y Pedro Cachin avanzaron de ronda en París

Compartir

Los tenistas argentinos Sebastián Báez, ubicado en el puesto 36 del ranking mundial, y Pedro Cachín (153) avanzaron en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, en una jornada que tuvo las eliminaciones de tres compatriotas Santiago Rodríguez Taverna (201), Francisco Cerúndolo (45) y Tomás Etcheverry (88).

Báez, de muy buen presente, derrotó al serbio Dusan Lajovic (64) por 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3 en un duelo que se extendió por 2 horas y 40 minutos, por lo que en segunda ronda tendrá un duro desafío frente a Alexander Zverev (3), que viene de superar a Sebastian Ofner (218) por 6- 2, 6-4 y 6-4.

Cachín, que ingresó al cuadro principal del torneo como perdedor afortunado, le ganó al eslovaco Norbert Gombos (112) por 6-1, 3-6, 6-2 y 6-3 en 2 horas y 37 minutos y jugará contra el vencedor del cruce entre Alex De Miñaur (20) y Hugo Gaston (74).

Báez y Cachín se sumaron así al porteño Diego Schwartzman (16), quien había debutado el domingo con una victoria sobre el ruso Andrey Kuznetsov ( ) por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-2; y en segunda ronda se medirá ante el español Jaume Munar (87), vencedor ante el alemán Daniel Altmaier (53) por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-3.

Por su parte, Santiago Rodríguez Taverna disputó un gran partido frente al estadounidense Taylor Fritz (14) pero sufrió una ajustada caída con parciales de 7-6 (2), 3-6, 6-3, 4-6 y 6-4 en 3 horas y 49 minutos.

Cerúndolo no tuvo el nivel esperado y perdió sin atenuantes ante el estadounidense Dan Evans (32) por 7-6 (3), 6-4 y 6-4, mientras que Etcheverry (88) fue eliminado por el serbio Miomir Kecmanovic (31) por 6-3, 7-5 y 6-3.

En la jornada de este martes será el debut de otros tres argentinos: el rosarino Facundo Bagnis (102) tendrá un duelo muy complicado nada menos que ante el ruso Daniil Medvedev (2), cerca de las 6 de la mañana; luego no antes de las 7.20 el santafesino Federico Coria (54) se enfrentará al eslovaco Alex Molcan (38); y no antes de las 9.15 será el debut del azuleño Federico Delbonis (65) ante el francés Adrián Mannarino (69).

En otros partidos de la jornada, el serbio Novak Djokovic (1) derrotó al japonés Yoshihito Nishioka (99) por 6-3, 6-1 y 6-0; el español Rafael Nadal (5) se impuso ante el australiano Jordan Thompson (72) por un triple 6-2; y el británico Cameron Norrie (11) venció al francés Manuel Guinard (146) por 7-5, 6-2 y 6-0.

