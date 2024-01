Rollheiser viajó a Portugal para convertirse en nuevo jugador de Benfica

El exvolante de River Plate, donde surgió de sus divisiones inferiores, firmará un contrato con el club luso hasta 2029 y tendrá su primera experiencia europea junto a los campeones del Mundo Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

El mediocampista ofensivo Benjamín Rollheiser viajó este jueves a Portugal para convertirse en nuevo jugador de Benfica.

Pese al intento de Estudiantes de La Plata de retenerlo hasta junio, el talentoso futbolista partió este jueves a la mañana desde el aeropuerto de Ezeiza hacia Lisboa para cerrar su incorporación al equipo de Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

A la partida de una de las figuras del equipo de Eduardo Domínguez se suma que finalmente la dirigencia recibió la negativa por parte del arquero campeón del Mundo, Gerónimo Rulli, quien seguirá su carrera en Europa.

Tras el retiro de Mariano Andújar, la directiva del «León» intentó repatriar al arquero surgido del club que perdió el puesto en Ajax, de Países Bajos, por la lesión en el hombro que lo dejó afuera de las canchas durante tres meses.

El ex Villarreal agradeció el gesto pero decidió buscar otro equipo pero en una liga europea.

Mientras tanto, Rollheiser, de 23 años, se despidió del plantel «pincha» este miércoles y así cerró su ciclo en el club con 83 partidos, 13 goles, 8 asistencias y el título de la Copa Argentina.

Estudiantes vendió al zurdo, ex River Plate, en una operación cercana a los diez millones de euros y se quedó con 10% de una futura venta.

Rollheiser llegó a Estudiantes en junio de 2022 luego de seis meses sin jugar tras haber quedado libre del «Millonario» por no renovar el contrato.

El entrenador Eduardo Domínguez y la dirigencia pretendían retener a Rollheiser hasta junio para disputar la primera parte de la Copa Libertadores pero finalmente el club luso pagó una suma extra y se llevó ahora al futbolista.

En Benfica, el jugador nacido en la localidad bonaerense de Coronel Suárez firmará un contrato hasta 2029 y tendrá su primera experiencia europea junto a los campeones del Mundo Di María y Otamendi.