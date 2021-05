Roma: rápida despedida para Schwartzman

Compartir

Linkedin Print

El tenista argentino Diego Schwartzman cayó en su presentación en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma ante el ascendente canadiense Felix Auger Aliassime por 6-1 y 6-3, y quedó lejos de repetir su actuación del 2019 cuando trepó hasta la final y perdió con el serbio Novak Djokovic. El “Peque” Schwartzman, décimo en el ranking mundial de la ATP, jugó muy lejos de su nivel, cometió 25 errores no forzados y lo pagó con la derrota ante Aliassime (21) luego de 1 hora y tres minutos de juego.

El argentino, quien ingresó al torneo directamente en la segunda ronda como octavo cabeza de serie, había superado al canadiense el año pasado en el ATP 250 de Colonia, en Alemania, pero esta vez no pudo repetir aquella actuación y fue claramente superado.

De este modo, Schwartzman descenderá en el ranking mundial de la ATP y caerá por debajo de los 10 primeros, debido a que el Masters 1000 de Roma no se jugó el año pasado por la pandemia del coronavirus y perderá los puntos de la final del 2019, cuando fue finalista.

“No sé si jugaré en los

Juegos Olímpicos de Tokio”

El doble oro olímpico, en individual y dobles, advirtió antes de medirse este miércoles con Sinner que la pandemia puede hacerle renunciar.

Rafa Nadal, el estandarte del deporte español, podría saltarse los Juegos de Tokio este verano. El doble oro olímpico (individual en Pekín 2008 y en dobles con Marc López en Río 2016) dejó en el aire sus dudas en la víspera de medirse a Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Roma.

A la pregunta de si participará, Nadal contestó: “No lo sé todavía, no puedo dar una respuesta clara porque no lo sé. En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, todos saben lo importantes que son para mí. Veremos en un par de meses…”.

El campeón de 20 grandes dijo que necesita “organizar” su calendario. “En un año normal, sé casi al cien por cien mi calendario desde el 1 de enero, pero este (por la pandemia) todo es diferente. Ahora necesitamos ser flexibles y adaptarnos a todo lo que está ocurriendo. Llevamos casi un año y medio de pandemia y las decisiones se toman más a corto que a largo plazo. También influye que tengo casi 35 años, así que decido en base a lo que mi cabeza y mi cuerpo me exigen en cada momento”, expuso.

La competición de tenis tendrá lugar en el Ariake Tennis Park, sobre pista rápida, donde se disputa todos los años el Rakuten Open y donde nunca ha acudido Nadal. La final de Wimbledon es el 11 de julio y el torneo olímpico, del 24 de julio al 1 de agosto. Hay margen suficiente (13 días si jugara la final en Londres), pero las restricciones serán máximas. Los deportistas estarán aislados en la Villa, los test de coronavirus serán diarios y no podrán entrar en ella hasta cinco días antes de competir. Lo menos parecido a los tres juegos que vivió el manacorí, que sólo se perdió Londres 2012 por lesión.

Nadal tendría las opciones de disputar el cuadro individual, el de dobles y el mixto, para el que Garbiñe Muguruza ya se había ofrecido a formar pareja. “En estos momentos, no veo razón para no jugar en Tokio. Pero Rafa y yo estamos en momentos diferentes, él ya ha ganado un oro”, justificó ayer la española.

Kei Nishikori, ídolo nipón, dijo también en Roma que habría que “detenerse y decidir más adelante” sobre la conveniencia de los Juegos. Su compatriota Naomi Osaka tampoco lo ve claro: “No estoy segura de que deban celebrarse”. Las renuncias pueden ir cayendo mientras Tokio mantiene hasta el 31 de mayo el estado de emergencia.

Compartir

Linkedin Print