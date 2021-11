Román sobre el Presupuesto 2022: «Lo mejor que tienen este gobierno es la planificación»

Compartir

En diálogo con «Expres en Radio», el diputado provincial del Frente de Todos, el ingeniero Jorge Román brindó detalles del Presupuesto aprobado por la Legislatura provincial, aseguró que «es muy importante que se haya aprobado» y resaltó que «lo mejor que tiene este gobierno es la planificación».

En este marco, señaló que «es muy importante que se haya aprobado» el Presupuesto 2022, «es el combustible que el gobierno necesita para funcionar y de todos los que me toco representar, este es el que más crecimiento ha tenido de un año a otro».

Asimismo contó que el presupuesto para gastos vigente se había definido en un total de $127 mil millones y ahora para el 2022 se definió en $243 mil millones, o sea un 91% más».

Seguidamente, definió la distribución que se realizará del mismo en las instituciones, donde precisó que «el que más registra es Vialidad Provincial que tuvo un 458% de incremento», explicando que se da de esta manera porque «los cuatro años de gestión nacional de Mauricio Macri, se quedó sin partidas, y después llegó la pandemia, ambas cosas han hecho que hoy tengamos la necesidad de poner en condiciones la ruta para que la gente pueda transitar».

Al consultarles sobre el pago de salario a los empleados púbicos, Román explicó que «hay predecibilidad en el incremento de los haberes, recordando que en este año hubo un 52% de aumento y se presume que la inflación va a estar alrededor de los 50%, es decir que va haber una recuperación del poder adquisitivo del salario».

Aseveró que «lo mejor que nosotros tenemos es al planificación y en ese marcó creemos que la política sirve para transformar y mejorar la situación de las personas», asimismo, el Diputado provincial sostuvo que «no hay que usar la política solamente para las elecciones».

«Está previsto la inversión suficiente y necesaria para asegurar que cada formoseño tenga su espacio en la escuela, que sigan cuidado su salud, hay 172 centros de salud, 42 hospitales», resaltó.

Al respecto señaló que «el Hospital Interdistrital Evita, que actuó como hospital monovalente y ahora volvió como interdistrital tiene incorporado un presupuesto de más del 250% para el 2022, porque hay que readecuarlo».

Román señaló también que el presupuesto fue aprobado a partir de los votos positivos del bloque del Partido Justicialista ya que la oposición votó de manera negativa, aprobando solo la distribución de las partidas a los distintos organismos.

En este sentido, dijo que «somos espacios diferentes, el presupuesto del PJ se origina en la discusión del bien común, cuidar la salud, la educación, seguridad, sobre infraestructura básica, y creo que para el macrismo la educación pública es una desgracias, tampoco reconoce a la salud pública como un derecho. Cuando estuvieron en el gobierno, bajaron la jerarquía el Ministerio de Salud pasó a ser una sub secretaria, y el presupuesto designado para el cuidado de la salud pública fue escaso, entonces son maneras diferentes de pensar. Nosotros tenemos mucho compromiso y lo mejor que terminamos haciendo es la planificación».

Además se refirió al Paippa, un sector de pequeños productores donde hay 8.500 familias, con una suba alrededor del 150%, recordando que «el programa Nutrir ha tenido mucho éxito y se ha apostado aún más con el Programa Soberanía Alimentaria, con la idea de que Formosa consuma lo que produce».

«También hay partidas dentro del presupuesto para bonificar las tasas de los interés bancarios. Está previsto que si va a destinar la partida a la producción tenga una tasa bonificada del 50% como incentivo al sector, por otra parte esta no es una provincia tributarista, tenemos eximición a los impuestos brutos a todo el sector primario, ya sea el de la agricultura, ganadería, forestación, entre otros», dijo.

Por último aseguró que hay tranquilidad para el año que viene, «tenemos una provincia desendeudada, el Presupuesto ah registrado una baja importante en el costo del movimiento burocrático».

«Lo mejor que tiene este gobierno es la planificación, sabemos qué hacer y además sabemos cómo hacer y queremos hacer», cerró Román.

Cuentas de Inversión

Financiera 2020

Por otro lado, el legislador justicialista manifestó que esta aprobación es el resultado de la ejecución, es decir que cada acto administrativo es asentado en el área de contaduría general, por lo que «quien quiera saber en qué y cómo se gastó el dinero, lo puede encontrar allí».

«La buena noticia es que a través de esta Cuenta de Inversión se confirmó que el ejercicio 2020 cerró con un saldo positivo de $900 millones, como se había previsto», aseveró.

Y resaltó que de manera sucesiva se trata del ejercicio número 19 con cierre positivo.

