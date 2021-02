Romay aseveró que están permitidas las prácticas de cualquier deporte al aire libre

Compartir

El Subsecretario de Deportes de la provincia, Mario Romay, confirmó que, a partir del levantamiento de la fase 1 y la vuelta a la nueva normalidad, están permitidas las prácticas de cualquier deporte al aire libre siguiendo los protocolos para cada actividad.

“Si bien nosotros seguimos trabajando con muchas localidades del interior que no estaban en la misma situación que la capital, es bueno aclarar que vuelve la práctica de deportes al aire libre de todos los deportes que se puedan practicar al aire libre, manteniendo distancia y con los protocolos que presentaron todos ante esta Subsecretaría y están cargados en la página oficial de Gobierno”, indicó.

En ese sentido, el funcionario aclaró que, en otras localidades del interior, la actividad física ni la práctica de los deportes “no se cortaron”, sino que desde el organismo que conduce, se apoyó a escuelas deportivas, sobre todo de fútbol y vóley, que solicitaron colaboración para entrenar.

“Hay que empezar a entrenarse, a practicar, a moverse, sobre todo los chicos que necesitan salir de la computadora y hacer actividad física”, sugirió.

Respecto a los deportes de contacto, Romay explicó que, si bien pueden practicarse al aire libre, se reduce a los acondicionamientos físicos o técnicas individuales, ya que el contacto propiamente dicho no está habilitado.

“Por ejemplo, la Unión de Rugby de Formosa, presentó un protocolo que viene de la Unión Argentina de Rugby (UAR), donde también explican cómo entrenar y todo lo que sea contacto no está permitido; el rugby, está de más decirlo, que es al aire libre, en un campo abierto, pueden entrenar técnica individual, acondicionamiento físico, con pelotas, pero todo lo que sea contacto, no”, señaló.

La natación es otro deporte habilitado, pero sólo en piletas abiertas, no climatizadas y respetando el protocolo vigente.

“Es natación, no pileta libre, ni colonia de vacaciones, ni aglomeración de personas, eso de que van los padres y se quedan a esperar treinta niños en la pileta y sesenta padres esperando, no”, manifestó el subsecretario.

Y agregó: “La natación tiene un protocolo que es para los nadadores, para practicar el deporte de la natación y los padres deben dejar a sus hijos a que tengan su tiempo de entrenamiento y después retirarlos en el horario, para que venga la otra categoría o grupo”.

Por último, Romay instó a “que nos sigamos cuidando”, ya que el mes pasado ocurrió el récord de brote de COVID en la provincia desde el inicio de la pandemia.

