Romea dijo que canasta escolar no llega al interior porque no hay comercios que se sumen

El licenciado Víctor Romea, Subsecretario de Defensa al Consumidor de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la canasta escolar que fue lanzada días atrás y que posee entre útiles escolares, calzado e indumentaria a bajo costo. En ese marco señaló que en Clorinda y Laguna Blanca solo llegan las ofertas de calzados y que los demás productos no entran porque no hay comerciantes que se adhieran al programa.

«Desde el miércoles está vigente la canasta escolar, esto es histórico ya viene desde cuando se creó la Subsecretaría, en algún momento va cambiando en algunas facetas, nosotros incorporamos una cantidad de productos importantes gracias a Dios pero en otro momento como ahora ante la inconsistencia que se da desde el punto de vista de la realidad económica si hacen un paneo de la lista de los productos que tenemos que son 39 ítems y alrededor de 22 productos, tuvimos que poner valores ‘a partir de’, fijamos una suerte de piso y de ahí para arriba uno compra lo que quiere según gusto, tipo de papel, gramaje, características propias de la marca y eso genera diferenciares que no son pequeños», dijo.

Asimismo señaló que «también se suma calzado que en ese caso solo está Carpincho porque es fábrica local, se le da una suerte de prioridad por tratarse de una fábrica que sostiene muchas familias a partir de la mano de obra que en ese lugar se desarrolla y después en lo que tiene que ver con indumentaria están Balbi y Castellanas, ya pronto van a tener ambas sus afiches indicadores».

«Esto es hasta el 13 de marzo, hay un detalle que debemos dejar en claro y es que trabajamos esta alternativa a la par de la Vuelta al Cole que hace el Banco de Formosa de modo tal que habíamos coordinado que empezaba en el caso del Banco Formosa el 17 y se extendía hasta el 13, nosotros empezamos el 19 y también hasta el 13 de marzo pero el lunes nos habíamos enterado que el banco había vuelto hacia atrás la fecha hasta el 6 de marzo para evitar suspicacias o que alguien piense que hay alguna maniobra deshonesta por parte del banco por ejemplo en este caso, pero tuvieron que corregir esto por algún motivo que no tenemos tiempo de averiguar, hay que estar con la gente por eso se lanzó esto con el formato hasta el 13, esto ya está acordado con los que suscribieron. En el banco tenemos la primera franquicia que es que cualquiera de nosotros que tengamos la tarjeta Chigüé Cabal podemos pagar en pagos de hasta 3 cuotas sin interés», destacó.

Explicó además que en el programa «hay 20 librerías, después se suman más locales de calzado, de ropa y como siguen la secuencia de Buenos Aires, Chango Más con sus dos casas en Formosa y una en Clorinda y también Carrefour, es variado el tema, todo esto es lo que le juega en contra al comprador desde el punto de vista que no puede tener todo concentrado en el mismo lugar de modo tal que en un lugar va a tener que comprar los cuadernos, en otro lado la parte de lápices y en otro los crayones pero es así», dijo.

Respecto a porqué no llegan al interior, explicó que «no es que no queremos llegar al interior sino que a los comerciantes del interior les cuesta sumarse, no tenemos ningún juicio de valor respecto a la decisión de estos comercios pero lo que pasa es que presumimos que cuando hablamos hay una suerte de un fin fiscalista, que le vamos a crear un impuesto o le vamos a buscar algo para recaudar y no es así, los entes recaudadores tienen su fin y su forma operativa, nosotros tratamos de mantenernos en alguna medida objetivamente distante de eso para evitar suspicacia que es lo que desalienta muchas veces el acompañamiento de muchos», explicó.

«Nosotros le decimos al librero pequeño que se sume con lo que tiene, no es que tienen que poner 50 o 60 productos, que entren con lo que tienen, porque eso es lo que les da la posibilidad que ellos capturen una porción de la torta y que todos terminen comiendo esa torta», finalizó.