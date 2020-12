Romero Bruno advirtió que la pandemia aún no fue superada: “No es momento de bajar los brazos”

Compartir

El doctor Mario Romero Bruno, médico epidemiólogo del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, advirtió que la pandemia del coronavirus “todavía no fue superada”, por lo que “no es momento de bajar los brazos”. “Debemos estar atentos”, exhortó.

El especialista advirtió que “decimos que estamos en uno de los momentos de mayor riesgo para la provincia con respecto a la transmisión del coronavirus porque evaluamos la cantidad de personas que están ingresando con PCR que después dan positivo. A la fecha tenemos 24 personas que después del tiempo de tres días el estudio dio positivo”.

Según marcó, ello “vuelve a confirmar el período de ventana, donde un hisopado primero da negativo y después se positiviza”, mencionando además que “son 65 las personas a las que antes de ingresar a la provincia se les ha realizado las PCR y dieron positivas”.

Ante ello, planteó la alarmante situación de “si hubiesen ingresado sin el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado, el fortalecimiento de los Centros de Aislamiento Preventivo (CAP), los cuidados necesarios, los controles que realiza el personal de salud y la protección que brinda la Policía de la provincia, estas personas podrían estar entre nosotros”.

“Si nuestra situación actual es, así como la estamos viendo, de relajamiento, lógicamente que esto puede ser explosivo en este contexto, donde también estamos llegando a las fiestas de fin de año y que va a aumentar el tránsito de personas por las vacaciones de verano”, alertó.

Sumó además “la cantidad de infectados que tiene el vecino país de Paraguay, con lo cual todo ello aumenta el riesgo y nos pone en una situación de máximo alerta”.

“Tenemos que darnos cuenta que esta es una realidad que todavía no fue superada; no es momento de bajar los brazos. Debemos estar atentos”, exhortó el doctor Romero Bruno.

Alto riesgo

En esa línea, mostró su preocupación por que “uno recorre las calles y ve que la mayor parte de las personas no está usando el barbijo. Y lo que lo utilizan, lo tienen de ‘cuellera’. O sea que tampoco lo están usando bien”, haciendo hincapié en que “tampoco se están respetando las medidas de distanciamiento social”.

“La situación tanto de afuera (de la provincia) como de adentro nos pone en mayor riesgo, ya que al no estar todavía la vacuna la que nos debemos aplicar nosotros es algo diario: hacer uso de los elementos de protección que tenemos, los cuales son el barbijo utilizado correctamente, el distanciamiento de los dos metros, el lavado frecuente de manos con agua y jabón o desinfección con alcohol líquido o en gel”, recalcó.

Reiteró que “esas medidas siguen vigentes hasta hoy, con más razón ante esta situación y que van a continuar por más que esté la vacuna presente”, subrayó el especialista. “Son hábitos, como cepillarse los dientes, que uno tiene que crear para cuidarse”.

Estadísticas

A su vez, en la conferencia de este lunes 7 del Consejo del COVID-19 exhibió estadísticas para comparar la situación de Formosa con otras provincias del país.

“La situación de nuestra provincia es completamente distinta a cualquier otro lugar y eso nos expone también a las críticas, inclusive –sostuvo-. Esto nos tiene que hacer dar cuenta que no son casualidad estos resultados, es producto de lo que venimos trabajando juntos y no es momento ahora, justamente ahora, de bajar los brazos”.

Seguidamente, mostró estadísticas referentes a los casos de cada provincia cada 100 mil habitantes. “Vemos que en rojo están las provincias con más de 4 mil casos cada 100 mil habitantes. Entre las mismas están Santa Fe (4361), Río Negro (4398), Santa Cruz (4730), Neuquén (5216), CABA (5224) y Tierra del Fuego (9655)”, detalló.

“Después están las provincias entre las cuales están Tucumán, Chubut, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, Jujuy y La Rioja, que están entre 2 mil y 4 mil casos”, puntualizó, añadiendo que “con menos de 2 mil casos, entre 1000 y 2 mil, están Entre Ríos, La Pampa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y San Juan”.

Finalmente, “con menos de 1000 casos está Corrientes, que diariamente está aumentando los casos, lo cual nos pone en riesgo también, Catamarca, Misiones y por último Formosa con 31”, enfatizó.

“Hoy podemos decir que podemos estar orgullosos de este estado sanitario, donde tenemos 31 casos cada 100 mil habitantes”, resaltó por último.

