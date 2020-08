Romero Bruno advirtió que los casos de COVID 19 en la región van en aumento

Compartir

El médico Mario Romero Bruno, director de Epidemiología de la provincia y del Hospital Central, instó a la comunidad a mantenerse alerta y colaborar con el cuidado sanitario, ya que los casos alrededor de Formosa van en aumento.

En este sentido, informó que son más de 15 las provincias con transmisión comunitaria de COVID-19, lo que implica que no pueden rastrearse los nexos epidemiológicos, de ellas, las que ponen en alerta a la provincia de Formosa, son Chaco, Salta y Jujuy.

“Es parte de las noticias de todos los días el cómo está evolucionando la pandemia alrededor nuestro y la cantidad de casos que hay. En Jujuy gran parte del sistema de salud está colapsado, también sabemos de la situación que nos rodea en Chaco y Paraguay; es la situación que estamos viviendo y no tenemos que naturalizar”, subrayó el epidemiólogo.

En este marco, valoró que Formosa sea una de las pocas provincias en no presentar nuevos casos positivos de coronavirus, e instó a la población a tomar conciencia de ello y “entender” lo que padecen familias alrededor del territorio formoseño. “No son unos números más, nos solidarizamos con las familias que están perdiendo a sus seres queridos en esta pandemia”, subrayó.

Romero Bruno afirmó que la frase diaria que se repite en cada parte de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, tiene una intención, “cuando decimos que no bajemos los brazos, nos referimos al tiempo que viene transcurriendo y de querer tener una actitud de relajamiento e irresponsabilidad. Por eso, estamos pidiendo un mayor compromiso a cada formoseño, que valoremos la vida y la salud que tenemos hoy”.

Asimismo, “cuando decimos más firmes que nunca, es para afirmar que no tenemos que dudar de las medidas sanitarias que se están tomando, los cuidados que se realizan para cada uno de los formoseños en cada lugar en el que vivan. Ése cuidado tenemos que trasladar nosotros a nuestra vida cotidiana, no podemos estar dudando”.

“Más unidos que nunca es para hacerlo entre todos, porque esta situación nos está poniendo a prueba y tenemos que estar unidos. Y, en Formosa no se rinde nadie, estamos diciendo eso, que enfrentamos esta lucha contra el virus invisible, entre todos”, continuó el médico.