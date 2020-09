Romero Bruno apeló a la responsabilidad social para enfrentar la pandemia

Compartir

A casi seis meses del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina por la pandemia COVID-19, el país superó los 600 mil casos positivos y por el momento, se encuentra atravesando un pico de contagios y muertes en los últimos días. Las autoridades sanitarias insisten a la población en intensificar las únicas medidas de prevención hasta el momento: el lavado frecuente de manos, el correcto uso del barbijo, una distancia social de dos metros y evitar reuniones en lugares cerrados.

En este sentido, el director de Epidemiología y del Hospital Central de Formosa, el Dr. Mario Romero Bruno, informó sobre la situación epidemiológica de cada provincia argentina con respecto a la cantidad de casos de coronavirus notificados en los últimos 7 días, con el fin de “darnos cuenta de lo que sucede en la puerta de nuestra casa e intensificar los cuidados y controles”.

El especialista aclaró que los números informados refieren al parte de prensa brindado por Nación y que dependen también de los PCR (las pruebas de diagnóstico) o los test, con el que cuenten en cada provincia. “Son casos de personas que se diagnostican cuando existe la posibilidad de diagnóstico, ya que hay lugares en donde se define como caso confirmado por nexo epidemiológico sin realizar el test, porque existe una realidad que es contar con disponibilidad de test, con la estructura y el recurso humano para realizar los hisopados y muestras de laboratorio”, aclaró el funcionario del Ministerio de Desarrollo Humano.

Radiografía del

COVID en el país

En este sentido, los casos registrados en la última semana son: Capital Federal, 5753; Buenos Aires, 32.811, Chaco, 566, Córdoba, 3.745; Río Negro, 1.392; Santa Fe, 6.361; Tierra del Fuego, 315; Neuquén, 1.107; Mendoza, 3.949; Corrientes, 265; La Rioja, 587; Santa Cruz, 600; Tucumán, 2.719; Entre Ríos, 779; Santiago del Estero, 468; San Luis, 191; Chubut, 564; Salta, 1882; Jujuy, 1.645; La Pampa, 199; San Juan, 49; Catamarca, 63; Formosa, 6 y Misiones no registró nuevos casos.

En este marco, en los últimos siete días se notificaron 66.017 nuevos casos de COVID-19, y en la República del Paraguay, 4.601.

“Hay provincias como Mendoza, en las que el sistema de salud está saturado y otras en las que aumentaron de repente, como es el caso de Corrientes o que no disminuyen los positivos diarios, como Jujuy. Esto nos muestran una realidad, y es que muchas provincias están superando ampliamente los cien casos y algunas, los mil casos; son pocas las provincias que tienen menos de cien, o en este caso Misiones, que no reportó casos”, subrayó Romero Bruno.

Cabe señalar que Formosa es la única que reportó menos de 10 casos en la última semana y las autoridades atribuyen este resultado “al sistema de salud consolidado” que impera en la provincia.

Planificación y organización

“Esta es la realidad que se está viviendo, lo que produce esta enfermedad es muerte y Formosa hasta el momento no tiene ni una persona fallecida y tenemos que cuidar esta situación. Esta realidad es producto de un Estado presente, que se preocupa, que tiene una planificación y organización que se viene desarrollando durante años; de un sistema de salud consolidado, que por ejemplo, permite que se realice una cirugía a un paciente de 81 años en medio de la pandemia”, subrayó el médico epidemiólogo.

En este contexto, afirmó que el principio fundamental del Estado provincial es el de “darle a cualquier formoseño, viva donde viva, la oportunidad de desarrollarse y eso tiene que ver con este Modelo en donde el sistema de salud consolidado permite hacer frente a esta situación, a esta pandemia”.

Sobre el final, manifestó que cada uno debe colaborar desde su lugar para cuidar el estatus sanitario de Formosa. “Nos cabe a nosotros la responsabilidad individual de cuidarnos y cuidar a los seres queridos, fíjense la situación epidemiológica que nos rodea. Tenemos que aprender a vivir de esta manera y respetando las medidas sanitarias”.