Romero Bruno: “El COVID-19 no tiene tratamiento como las demás infecciones”

Compartir

Linkedin Print

El médico epidemiólogo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servían”, el doctor Mario Romero Bruno, indicó que en base al aumento de casos en la mayoría de las localidades, los ciudadanos deben cambiar sus conductas y pensamientos.

En este sentido, expresó que la situación epidemiológica actual se debe a que las personas circulan aún cuando no es necesario, y que el número elevado de casos, debería dejar como enseñanza cambiar la conducta.

Por otra parte, mencionó que se han intentado varios tratamientos durante el año que trascurre la pandemia, tales como la hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, e indicó que todos han sido descartados, porque no son eficaces.

Respecto a esto, asintió “esto demuestra que el COVID-19, no tiene tratamiento como otras infecciones”. Por lo tanto, “la situación del paciente, dependerá de la inmunidad y de los factores de riesgos, para poder indicar una evolución”, remarcó Bibolini.

En este orden, recordó una frase de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, “el coronavirus es una gripecita” y refutó “no es una gripecita, la situación de cada paciente se puede complicar, aunque la mayoría presenta síntomas leves, también puede tener consecuencias graves”.

Y señaló, que el contagio se da a través de las personas e hizo hincapié en la trasmisión por aerosoles que puede producirse dentro de un espacio cerrado, por lo que insistió en ventilar los espacios continuamente y reducir el número de personas en el mismo.

Reiteró la utilización del barbijo, ya que “actualmente está demostrado que es esencial el uso del mismo, para combatir la transmisión del virus, porque disminuye la posibilidad de infectarse e infectar a otra persona, en un 90%”.

Respecto al contagio, manifestó “una persona se puede contagiar dos veces, de coronavirus, debido a las variantes que van surgiendo, del cual no hay conocimientos respecto a la evolución, es una incertidumbre”.

Vacunas

El especialista, destacó que todas las vacunas son efectivas e hizo hincapié en que el menor índice de casos de dio en el grupo de personas que ya han sido inoculadas: “Los resultados demuestran que los síntomas en estas personas que ya fueron vacunadas se presentan de manera más leve”.

Por último, expresó “estamos transitando, quizás, la última etapa de esta pandemia y es ahora donde tenemos de hacer un gran esfuerzo y cuidarnos, de esta no salimos solos, lo haremos entre todos, el que se cuida y nos protege es nuestro aliado en esta lucha”.

Compartir

Linkedin Print