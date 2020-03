Romero Bruno pidió no bajar los brazos en la lucha contra el dengue en la provincia

Compartir

El director de Epidemiología y director del Hospital Central, Mario Romero Bruno llamó a no bajar los brazos en la lucha contra el dengue y redoblar las medidas preventivas, limpiando patios y utilizando repelente.

En Formosa ascienden a 1092 los casos confirmados oficilmente de dengue. La mayoría se encuentran en Formosa capital, y en las localidades de Clorinda Laguna Blanca y Laguna Naineck.

«Es uno de los brotes más importantes de los últimos 30 años en forma regional, nos toca el coletazo, disminuido por el trabajo de tantos años, con el trabajo casa por casa, eso hace que el impacto provincial y del país considerado a Formosa con una barrera, puede decirse que es efectivo», señaló el médico.

No obstante aclaró que «hay síntomas febriles que deben acudir a la consulta, en este caso cuando se confirma que hay transmisión del virus tipo 4 no es necesario el análisis confirmatorio, sino que el medico tendrá que descartar cualquier otro síntoma de fiebre, darle las indicaciones y citarlo para otro control en 24 o 48 horas».

Dijo que si bien el dengue es una enfermedad que se cura «puede ocurrir un dengue grave eso pasa cuando la fiebre disminuye entre el cuarto y quinto día, es el momento más crítico que dura entre 24 a 48 días, la persona puede tener vómito y dolor abdominal, hay que controlar el cuadro. Además mucho sueño porque le baja la presión, algún sangrado. Es cuando debe internarse y aplicar el tratamiento correspondiente».

COVID19

El médico quiso destacar el trabajo de los equipos de salud en el marco de la emergencia por COVID 19. «Una actitud bien puesta, capacitándose, es un virus nuevo, la información que llega la vamos compartiendo, se actualizó el protocolo provincial ayer. Hacemos entrenamiento en el lugar, simulacros, para aprender rápidamente a vestirse, las medidas de bioseguridad para atender a un paciente», detalló.

Vacunación antigripal

Anticipó el médico que la provincia recibió dosis de la vacuna antigripal y que ya comenzó la distribución, para que sea aplicada a adultos mayores de 65 años y equipos de salud.