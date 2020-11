Romero Bruno presentó proyección de posibles casos e instó a profundizar la aplicación de las medidas sanitarias

Compartir

Linkedin Print

Durante un nuevo parte de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el médico epidemiólogo Mario Romero Bruno, realizó una proyección de posibles casos sin el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas e instó a la comunidad en general a profundizar su cumplimiento.

En primer lugar, el especialista remarcó que es el cuarto día consecutivo de diagnóstico de casos nuevos en la provincia y reiteró la proyección a 21 días que presentó, jornadas atrás, sobre diez casos que podían ingresar al territorio sin los cuidados y protocolos pertinentes.

“Esta misma proyección la hacemos sobre cuatro casos. Imaginamos que esta persona que ayer informamos que fue por sus propios medios a la ciudad de Clorinda después de varios días de síntomas, que había comenzado el día domingo con síntomas respiratorios, le atribuyeron a otra causa, después de varios días la familia la llevó al hospital, se le realizó el hisopado y dio positivo ayer”, sostuvo.

Y agregó: “Hoy en la búsqueda activa se identificaron tres familiares de contacto estrecho de esta persona, también están en el hospital. De esta primera persona que informamos ayer no refiere haber tenido contacto con otro caso positivo ni haber viajado fuera de la localidad de Clorinda, entonces estos cuatro casos librados a su evolución normal del virus”.

En ese contexto, Romero Bruno insistió que sin las medidas de protección “que venimos repitiendo todos los días”, y que consiste en “quedarse lo más que se pueda en la casa”, al salir mantener el distanciamiento social, usar correctamente el barbijo, lavarse frecuentemente las manos y evitar las reuniones sociales, sobre todo en espacios cerrados, ya que son “las únicas medidas de prevención que existen para el coronavirus”.

“Entonces si imaginamos que estas cuatro personas con esta multiplicación que tiene el virus, que son de aproximadamente tres personas cada cuatro días, que el 2,7% de las personas infectadas fallecen, de continuar esta evolución en 21 días podrían ser más de mil casos”, indicó el médico.

Y remarcó que la situación se torna “incontrolable” cuando comienza la transmisión comunitaria y no se puede identificar el punto de inicio, ya que el rastreo de contactos estrechos se pierde por la cantidad de casos multiplicados.

“Esa cantidad de mil personas llevaría la consecuencia lamentable de 28 fallecidos en un mes, que es lo que pasa en muchas provincias y en el resto del mundo, hoy lo conocemos como una condición natural de este coronavirus”, señaló Romero Bruno.

En ese marco, instó a la población en general a “darnos cuenta de la situación” que hace que “nos alerte, preocupe e intensifiquen las acciones de parte del Estado con la búsqueda activa de casos”.

“Pero no sería posible si no hay una responsabilidad colectiva e individual de cada uno de los habitantes de Formosa, más específicamente de Clorinda. Y que cualquier persona que tenga contacto fuera de la provincia puede tener el virus en su cuerpo y contagiar, como es el caso de las personas que vinieron de Córdoba, asintomáticas pero que traen el virus porque fuera de la provincia hay transmisión comunitaria”, explicó el profesional.

Además, dijo que hay “aliados a este enemigo” que son visibles y favorecen la transmisión y refirió a las acciones judiciales de ingreso irrestricto que pueden producir esta transmisión, además de las personas que promueven reuniones colectivas y fiestas clandestinas, porque “también están facilitando, de alguna manera, que si hubiera virus se estaría contagiando”.

También, Romero Bruno puso en foco la actitud de “muchos colegas” del personal de salud que promueven las propuestas en contra de las medidas sanitarias de la provincia que, hasta el día de hoy, “demostraron absoluto éxito, porque no tenemos ningún fallecido”.

“Muchas personas que se promueven en contra de estas medidas sanitarias, esperemos que el día de mañana estén presentes para atender a todos los pacientes, ojalá no sea así pero esperamos una actitud altruista en ese sentido”, anticipó.

Compartir

Linkedin Print