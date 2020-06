Romero Bruno: “Si las personas fallecen o están infectadas de qué sirve la libertad”

Compartir

El director de Epidemiología y del Hospital Central, Mario Romero Bruno, brindó un nuevo informe sobre la situación del coronavirus a nivel mundial y regional y analizó las consecuencias de las medidas sanitarias tomadas por los diferentes países.

Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19, indicó: “vimos como muchos gobiernos europeos tardaron en tomar medidas y fueron los más afectados con el mayor número de personas fallecidas”.

Y continuó: “una comparación con Brasil, que de entrada promovió la libertad como elemento para que las personas tengan exposición a este virus, se contagien, sobrevivían los más fuertes, se hablaba de la inmunidad de rebaño que fue una política decidida por muchos países como Gran Bretaña”.

En ese sentido, el especialista visibilizó las consecuencias del país vecino que hasta el martes sumó 28.832 infectados, totalizando 558.237 personas con diagnóstico positivo de COVID-19 y más de 30 mil fallecidos, en comparación con Argentina que desde el principio tomó medidas “oportunas y rápidas”, las que “sigue manteniendo a la fecha, con cada excepción en particular”, 18.319 casos.

“Lo que un grupo de científicos llamo infectadura, la misma Sociedad Argentina de Infectología dijo que no hay inocencia en estos términos”, resaltó el especialista y se preguntó: “¿Hablan de la libertad? ¿de quién? De las personas que lo pueden ejercer, que están libres y sanas para hacer uso de esa libertad. Pero si las personas fallecen o están infectadas de qué sirve la libertad, es como poner al zorro dentro del gallinero, estamos esperando que esa libertad sea la causa de que muchos puedan estar infectándose o muriéndose”.

Además, advirtió que en la declaración de profesionales de la salud que repudió ese término, declararon que “muchas veces como médicos debemos decir al paciente que se quede en su casa, que haga reposo, que no salga en determinado momento ante cualquier enfermedad. Estas decisiones están basadas en el riesgo beneficio, individual y colectivo. Entonces, son las decisiones que con los resultados estamos viendo, las mejores y las que la provincia de Formosa priorizó”, señaló.

“Porque primero está el ser humano, después vienen las otras decisiones que inclusive pueden hablar algunos de esta seudo libertad y las económicas. No se puede hablar de economía si no está el ser humano presente alrededor de donde deben girar las decisiones de una comunidad”, subrayó Romero Bruno.

Informe regional

Respecto al informe regional, Romero Bruno precisó que este miércoles se cumplieron tres meses del diagnóstico del primer caso positivo de COVID en Argentina. “En el mundo, hay más de 6 millones 300 mil personas afectadas. Evolucionó en el continente asiático, europeo, americano y hoy el principal foco infeccioso es América Latina, particularmente Brasil”, relató.

Y siguió: “Argentina suma hasta este martes 904 casos nuevos, que es el más alto de lo que venimos refiriendo hasta la fecha, un total de 18.319 casos positivos y de fallecidos 570. Además de trece personas nuevas fallecidas y 5.896 que recuperaron la salud, cerca del 30%”.

En ese contexto, el médico explicó que al hablar de la cantidad de casos es importante referirse a la tasa de disidencia, que significa la cantidad de personas infectadas cada 100 mil habitantes. De este total de 18.319 casos en el país, serían 34 contagiados por cada 100 mil habitantes.

“Si llevamos esta cantidad de casos de personas afectadas en Argentina a la provincia, tendríamos que estar en este momento contando más de 100 personas afectadas dentro de Formosa, si esta misma tasa se aplicara a esta provincia con más de 600 mil habitantes”, ejemplificó.

Y agregó: “el lugar más algo de incidencia lo tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con más de 220 afectados por cada cien mil”.

Respecto a los países limítrofes, detalló que Bolivia mantiene una cantidad promedio de 400 o 500 casos por día, sumando 11 mil en total; Chile, que “lleva la delantera” en cantidad de infectados nuevos, tiene 3 mil sobre los 1.008 mil afectados; Paraguay diagnosticó 18 casos nuevos que se incorporan a las 1.013 personas diagnosticadas positivas; y Brasil, que implica un peligro para el país por su zona fronteriza con Misiones, contabilizó 28.832 nuevos, lo que hace un total de 558.237 positivos y más de 30 mil fallecidos.

En cuanto a las provincias de la región NEA, Misiones cuenta con 18 casos; Corrientes sumó dos nuevos en la ciudad de Mocoretá, lo que hace un total de 96 infectados; y Chaco sigue posicionada como la provincia de mayor riesgo en la zona, que agregó 30 personas diagnosticadas positivas, dos fallecidas el martes y engloba un total de 920 afectados.

“Lógicamente, compartimos todo el límite de la provincia Sur con el Chaco, donde se intensifican todas las medidas de control de las personas que ingresan por todos los pasos limítrofes y el seguimiento de todos los transportistas que ingresan desde allí”, aseguró el especialista.

Incorporación del

médico despedido

En otro orden de cosas y consultado por un periodista, Romero Bruno se refirió a la incorporación del médico Jorge Rajha a sus tareas como clínico en el Hospital Central.

En primer lugar, valorizó la capacidad profesional y humana de Rajha y recordó que se formó en dicho nosocomio y que hace “mucho tiempo” se desempeña allí.

“Hemos sentado los precedentes sobre cómo tiene que ser una organización que tiene como finalidad solucionar los problemas de las personas que acuden a ese establecimiento de toda la provincia. Si supera la capacidad de resolución, recién ahí se pueden establecer las derivaciones al Hospital de Alta Complejidad”, explicó.

Precisó que “este tipo de situaciones llevó a algunas cuestiones organizativas que hemos conversado, se le propuso al doctor que vuelva a reintegrarse en sus funciones como médico clínico fundamentalmente, que es el trabajo para el que se preparó y capacitó”.

Por último, Romero Bruno aseveró que “estamos en ese periodo de poder acordar diferentes situaciones en el funcionamiento del hospital, así que todo lo que se decida y haga será para beneficio de la salud de los formoseños”.