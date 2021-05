Romero Bruno: “Sin responsabilidad, las medidas no alcanzan para frenar el coronavirus”

Compartir

Linkedin Print

El médico epidemiólogo, Mario Romero Bruno, miembro del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servian”, indicó este miércoles que las últimas medidas tomadas por el Gobierno provincial para frenar el coronavirus no alcanzarán si la población no las acompaña y afirmó que, de continuar esta tendencia, el colapso sanitario será inevitable.

“El coronavirus no perdona ni la edad, ni el sexo, la religión o partido político, todos estamos expuestos a contraer la enfermedad o morir; y, hasta que la vacuna alcance al 60% o más de la población y se logre una inmunidad de rebaño, el virus sigue siendo muy trasmisible”, aseguró.

En este orden recordó a las personas que ya fueron inmunizadas que “tiene que pasar al menos un mes para que los anticuerpos estén activos y protejan”, por lo que deben continuar con los cuidados sanitarios que son el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol en gel, el distanciamiento social y no concurrir a eventos sociales.

Aumento de

contagios y muertes

En otra parte de su conferencia, el especialista se refirió a la cantidad de contagios y muertes que se dieron en este año: “En enero los casos aumentaron a 802, en febrero hubo 256 contagios, en marzo 1284, en abril llegamos a 5.671 y en los primeros diez días del mes de mayo ya superamos al mes anterior y ascendió a 6.290”.

En cuanto al promedio de casos diarios, detalló que “en el mes de diciembre eran cuatro, en enero 26, en febrero nueve, en marzo 41, en abril 189 y en lo que va de mayo el promedio diario es de 629”; y lamentó que “son números que se traducen en muertes, terminamos el 2020 con un solo fallecimiento y en lo que va de este año son 237 las defunciones”.

Por último, reiteró que el mejor lugar para transitar la enfermedad por COVID es en los Centros de Atención Sanitaria (CAS), ya que los pacientes desmejoran “de un momento a otro”.

“Este martes, de nueve personas que llegaron al Hospital Central, siete estaban en sus domicilios, de ahí requirieron oxígeno y cuatro de ellas asistencia respiratoria mecánica. En un CAS, el paciente es mejor controlado y algunos casos ya reciben el tratamiento con suero hiperinmune, también se les realiza radiografías de tórax para ver su compromiso pulmonar”, comentó.

Y concluyó: “Las medidas que se están tomando ahora, las de quedarse en la casa, es porque es el lugar más seguro para evitar los contagios y necesitamos que bajen los contagios para ayudar al sistema de salud”.

Compartir

Linkedin Print