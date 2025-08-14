Romero: El sistema de fotomultas es «meramente recaudatorio» y no ofrece una contraprestación a los vecinos



En una reciente entrevista con el programa radial «Exprés en Radio FM VLU 88.5», la concejala Macarena Romero de La Libertad Avanza criticó los temas tratados en el HCD de Formosa, señalando una «labor prácticamente nula» y una notable falta de prioridad en proyectos que, según ella, impactarían directamente en la vida de los vecinos.





Proyectos en contraste: de aves a desregulación



La concejala contrastó los proyectos presentados por la oposición con los del oficialismo. Mientras ella ha impulsado iniciativas como la eliminación del sistema de estacionamiento medido y de las fotomultas, así como la desregulación de marquesinas para comerciantes, mencionó que una concejala oficialista ha propuesto poner nombres de aves a las calles del barrio Villa del Carmen, para lo cual incluso se convocó a un especialista.

Romero calificó esta situación como «vergonzosa» y un ejemplo de las prioridades del oficialismo.

Subrayó que, durante la campaña, los concejales del oficialismo «sacaron máquinas, usaron recursos humanos» para prometer el arreglo de calles, y una vez ganadas las elecciones, se limitan a «poner el nombre a las calles, en vez de tratar otros proyectos que en realidad son importantes».



La concejala señaló que la función de un concejal no es arreglar calles, sino legislar para el bienestar de la ciudadanía.



Transparencia y la «realidad paralela»



La concejala de La Libertad Avanza cuestionó la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos, especialmente los generados por el sistema de estacionamiento medido. Aseguró que el único objetivo de este sistema y de las fotomultas es «meramente recaudatorio» y no ofrece una contraprestación real a los vecinos.

Romero recordó que uno de sus primeros proyectos fue el proyecto de derecho de acceso a la información pública, destacando la importancia de la transparencia en la gestión municipal.



Según la concejala, esta disparidad de prioridades y el «ritmo letárgico» del Concejo evidencian una «realidad paralela» en la que vive el oficialismo, alejada de las necesidades y problemas diarios de los ciudadanos.



Un llamado a la participación ciudadana



Ante la inactividad legislativa, Romero hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse más en la política y en las elecciones legislativas, donde se eligen a los concejales y diputados provinciales.



«Es importante la composición del Consejo Deliberante y la legislatura, porque es allí donde se debaten los temas que le involucre a la sociedad y al formoseño», enfatizó. La concejala invitó a los vecinos a asistir a las sesiones del Concejo y a indagar sobre el trabajo de los funcionarios para evitar que «le salimos muy caro a los formoseños».



El objetivo, según Romero, es lograr un equilibrio entre las fuerzas políticas para que la oposición pueda tener un peso real en la toma de decisiones y así impulsar proyectos que impacten positivamente en la calidad de vida de los vecinos.