Romina Gaetani habló de la polémica con Pampita

La entrevista que Pampita dio en LAM reflotó una polémica antigua, que se remonta a los años que estaba en pareja con Benjamin Vicuña. Así, los nombres de Romina Gaetani, Isabel Macedo y Natalia Oreiro salieron a la luz, como las actrices con las que el actor habría tenido algo. Ahora, la primera se desmarcó de la controversia.

Romina dio una nota con Intrusos y recordó la conversación que tuvo con la modelo cuando aparecieron los rumores.

Diálogo

“Yo hablé con ella hace un montón de años muy bien. Charlamos cuando ella tuvo alguna duda. Me acuerdo que hablamos largo y tendido por teléfono”, señaló, en el ciclo de Flor de la Ve.

La actriz aseveró que no tiene cuentas pendientes, ni se debe una charla con la jurado de Bailando 2023.

“Se aclaró y quedó todo bien. De hecho, tenemos amigas en común e hice una nota con ella en plena pandemia o saliendo de la pandemia. Todo bien. No sé qué le habrá pasado, pero espero que lo solucione”, aseguró.

“Espero que Natalia tampoco, ni que nadie tampoco. No tengo ni idea”, dijo, en alusión a la otra “señalada”. “Mi relación está re bien desde hace años”, finalizó, sobre el vínculo que quedó con Pampita.