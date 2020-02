Romina Manguel coqueteó en vivo con Lamothe: «No recuerdo que alguien me haya gustado tanto»

Compartir

En medio de la gira de notas de promoción de Puerta 7, la nueva serie de Netflix en la que interpreta a un barrabrava, Esteban Lamothe dio una entrevista telefónica para Novaresio 910, el ciclo que conduce Luis Novaresio por la AM La Red 910. Y quedó totalmente descolocado cuando Romina Manguel, una de las columnistas del programa, le confesó que se sentía atraída por él.

“No recuerdo que alguien me haya gustado tanto”, le dijo la periodista, después de reconocer que estaba absolutamente “conmovida” con la entrevista. “Si me decís es no sé, me dan ganas…”, respondió el actor creyendo que se trataba de una broma. Pero Manguel insistió: “A mi también me dan ganas, ¿nos dan ganas a los dos?”.

Ante la sorpresa del conductor y el resto de los integrantes de la mesa, Romina no dudó en ahondar en detalles. “Me parece que hay un error, porque se habla de belleza, si está fachero, y eso es lo clásico. Lo que pasa con Lamothe es que te atraviesa. A mí me conmueve saber que existe. No es que me gusta, me conmueve, me pasan cosas en el cuerpo con vos”, aseguró.

Sorprendido ante tamaña declaración, el actor devolvió el cumplido. “Nunca me dijeron cosas así, te amo yo también entonces”, dijo. “¿Te intimida?”, preguntó entonces Manguel. Y él retrucó: “Cuando alguien te quiere mucho, también como que lo querés”.

Entonces, Manguel aclaró que lo suyo no pasaba por una cuestión afectiva sino, pura y exclusivamente, física. “No sé si nos queremos porque no nos conocemos, nos podemos conocer. Me pasan cosas con vos que no me pasan con otros”, le dijo. “Que lindo, no hay nada más lindo que el deseo”, respondió el actor, que hasta altura ya no sabía qué más esperar de la entrevista. “¿Y qué hacemos con este deseo? ¿Cómo me voy con tanto deseo?”, preguntó Romina, sin querer dar por terminada la conversación.

Como buen caballero, Lamothe no quiso despedirse sin antes elogiar también a la periodista. “Tengo que decirte que sos muy linda Romina, te vi en la tele”, le dijo. Pero, cuando ella le propuso darse “unos besos”, el actor reconoció que estaba de novio con la actriz Katia Szechtman y que, antes, deberían consensuarlo también con ella. Aunque dejó una puerta abierta al explicar: “Hay que deconstruirse en el amor, todo se puede hablar”.

¿Si se siente lindo o sexy? Esteban explicó: “Lindo no me sentí nunca, así, bello de cara. Pero ya voy a cumplir 43 y hay días en los que me siento re lindo y otros en los que me quiero morir. Tiene que ver con el estado de ánimo”. Entonces Manguel concluyó: “Tiene calle, tiene rock, tiene trash…Eso es lo que tiene”.

Por estos días, el actor estuvo en boca de todos por una entrevista que brindó en Teleshow, en el Junket de la serie que protagoniza junto a Dolores Fonzi y que dirige Israel Adrián Caetano, en la que emulando a su personaje que en uno de los capítulos dice que “las leyes están hechas para los chetos”, aseguró: “Sí, están hechas claramente, para la gente que tiene más dinero, más posibilidades. Yo, Esteban Lamothe pienso que las leyes están hechas para los chetos, para la gente que tiene más plata, más poder”.