Rompió el silencio Jackie Pato, la “mamá” del corazón de More Rial: “Ella es mi hija y quiero que viva conmigo en Miami”

En la vida de More Rial una mujer cumple un rol muy especial, tanto que la joven decidió no llamarla “amiga” sino elegir nombrarla como “mamá”. Esa mujer se llama Jackeline Patoka, o Jackie Pato como se hace llamar en las redes, una empresaria radicada en Miami, quien por primera vez contó cómo es el vínculo que mantienen.

“Mi relación con More empezó hace más de tres años porque mis hijos son cantantes, aunque ahora no continúan con su carrera. Ellos tienen reconocimiento internacional y estaban haciendo una campaña anti bullying y anti discriminación”, contó la mujer a Paparazzi, quien sueña con que More se radique cerca suyo. “Me encantaría que ella pudiera venirse a Miami, pero no es un tema que yo pueda decidir”, se sinceró.

“Fue por intermedio de Abigail Pereyra nos conectamos porque Abigail es muy amiga de Jorge Rial. Y me dijo ´por qué no la incluimos a More´, ya que ella ha tenido, justamente, episodios de discriminación. Me pareció correctísimo sumarla en nuestros proyectos y nos contactamos”, recordó.

La empresaria se mostró muy segura del gran vínculo que formó con More. “Se especula y se dicen muchas cosas en las redes. La realidad es que a mí no me gustan los títulos… Pero queda más que aclarado que no es una relación sanguínea sino que es una relación que va más allá de lo sanguíneo… A veces, los hijos tocan difíciles, a veces con desamor, a mí me tocaron tres hijos de mi vientre, una del corazón que es hija de mi esposo y se sumó More a mis hijos”, aseguró la mujer, que además es amiga de Flavio Mendoza.

“En este momento tengo cinco hijos y los cuido como una leona. No quiero pasar nunca por arriba de los lazos sanguíneos porque no me corresponde juzgar como cada cual cría y el amor que le da a sus hijos”, señaló Jackie Pato, sin querer entrar en polémicas con Jorge Rial y orgullosa de su amor a More Rial.

