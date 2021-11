Rompió el silencio: la palabra de Zaira Nara sobre el escándalo entre Wanda, Mauro Icardi y la China

Compartir

Linkedin Print

“Me afectan mucho los temas fuertes de la familia”, dijo la conductora.

“Yo no tengo nada que ver…”, aseguró Zaira Nara sobre la pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi. El escándalo comenzó cuando la empresaria descubrió que el jugador del PSG la había engañado con la China Suárez en París (Francia) cuando ella había viajado con su hermana a Milán (Italia) por la Semana de la Moda.

En una entrevista con Germán Paoloski en el ciclo No es tan tarde, la modelo se mostró muy afectada por esta situación: “Me preguntan en la calle, te lo juro. Me dicen: ‘Yo soy Wandagate’. ¡No me digan nada que me hace mal! Me afectan mucho los temas fuertes de la familia. Trato de cuidarme un poco”.

En tono irónico, el conductor de Telefe le dijo: “Menos mal que tu papá es más tranquilo. Es un bálsamo. Hace poquito la presentó a Debby”. De esta manera hizo referencia a Andrés Nara, quien oficializó su relación con la sobrina del pastor Giménez que es 28 años más joven que él. Zaire le respondió: “Yo me levanto y digo ¿qué más?”. Además, Paoloski le preguntó en broma sobre la continuidad de la pareja entre Wanda y Mauro. “Es una pregunta que hago a diario”, respondió la modelo.

Por otra parte, Nara señaló que tiene un vínculo muy cercano con su hermana a pesar de la distancia: “Tenemos una relación muy cercana y ella se abusa. Soy muy consejera de mi hermana pero no me da pelota. Mis consejos son en vano, uno dice: ‘¿Para qué me preguntás si vas a hacer lo que querés?’”. Luego, agregó: “Creo que a veces cuando vos sabés qué hacer pero no estás tan decidido, escuchás que otro dice lo opuesto y confirmás que no querés hacer eso. Eso es lo que pasa”.

La modelo también habló del viaje a Milán que compartió con Wanda a finales de septiembre, que coincidió con el encuentro entre Mauro y la China en un exclusivo hotel de París: “¿Cómo querés que lo borre en mi mente? Me creo una persona inteligente pero tampoco…”. En tono irónico, aseguró: “El viaje estuvo divino, unas locas bárbaras, nos fuimos a comer a dos restaurantes… ¡una joda!”.

Respecto a su relación con Maxi López, su ex cuñado y el padre de sus tres sobrinos, Zaira manifestó: “Yo nunca tuve mala relación. No me involucro. No se sabe qué opino de un montón de temas, pero con él siempre tuve un buen vínculo. Cordial. Ni más ni menos que la necesaria”.

Por otra parte, no pudo evitar reírse cuando Germán le preguntó si Mauro imitaba a su pareja Jakob Von Plessen en la manera de vestirse como si fuera un gaucho. “No sé, a Mauro le gusta mucho el campo y compran las boinas en el mismo lugar”, manifestó. Pero, en ningún momento se refirió a la supuesta crisis con el padre de sus hijos luego de que se filtrara que fue cómplice de su cuñado: lo acompañó después del partido y lo esperó en el auto para luego regresar juntos a la casa en la que los esperaba su suegra, que había quedado al cuidado de sus respectivos hijos.

Compartir

Linkedin Print