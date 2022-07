Ronaldo está cerca de pasar a otro club de Europa: «El 7 de julio puede ser el día»

Compartir

La continuidad de Cristiano Ronaldo en el Manchester United sigue siendo una incógnita: el delantero, de 37 años, tiene un año más de contrato con el elenco inglés, pero a través de su agente coqueteó con varias instituciones, dado que no advirtió a lo largo de la última temporada que los Diablos Rojos cuenten con un proyecto que lo lleve nuevamente a pelear por títulos. En los últimos días, incluso, hubo malestar en el dueño de su ficha luego de que Jorge Mendes, agente de CR7, mantuviera una reunión con Todd Boehly, nuevo dueño del Chelsea tras comprarle el club a Roman Abramovich.

En ese contexto, afloraron los interesados. Uno de ellos fue el Sporting de Lisboa, donde el atacante dio sus primeros pasos en la élite. Otro, el Bayern Múnich, que le busca reemplazante a Robert Lewandowski. Y también la Roma, flamante campeón de la Conference League bajo la tutela de José Mourinho, viejo conocido del astro luso.

“Sé por varias fuentes que la Roma está intentando fichar a Cristiano Ronaldo y el 7 de julio podría ser la fecha del anuncio. Es una indiscreción, pero circula insistentemente en el mundo del fútbol. Por casualidad hablé con un amigo que trabaja en la televisión y que se enteró de las negociaciones por Cristiano por un importante directivo del club en una cena hace unos días”, reveló el ex jugador Angelo Di Livio en el programa 1927 en Retesport.

¿Por qué ese día aparece resaltado en el calendario? Supuestamente, por una acción de marketing. El 7 es el número emblemático de Cristiano, el dorsal que más utilizó a lo largo de su carrera. De concretarse, sería la segunda etapa de CR7 en la Serie A de Italia, luego de su exitoso paso por la Juventus entre 2018 y 2021, con cinco títulos como cosecha.

“Sé por una persona muy acreditada que la Roma está intentando conseguir por todos los medios a Cristiano Ronaldo. Habrá que limar detalles, por los derechos de imagen, pero sé que dejará el United”, añadió Fabio Petruzzi, ex defensor del elenco de la capital italiana a lo largo de más de una década.

Cristiano, que como Messi apunta a llegar en la mejor forma al Mundial de Qatar 2022 que se inicia en noviembre, está ante la posibilidad de reeditar su sociedad con Mourinho, que descolló en el Real Madrid. Con Mou en el banco de suplentes, Ronaldo dio tres vueltas olímpicas, anotó 168 goles y regaló 49 asistencias.

Como prueba de su vigencia, en la última temporada firmó 24 goles en 38 encuentros, un rendimiento muy por encima de lo que ofreció el Manchester United, que por potencial amagó con pelear todo, pero apenas alcanzó asegurarse una plaza en la próxima Europa League al finalizar en la sexta ubicación de la tabla de posiciones de la Premier League, con un récord de 16 triunfos, 10 empates y 12 derrotas.

