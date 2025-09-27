Ronaldo salió en defensa de Neymar y criticó a Ancelotti por dejarlo fuera de la Selección

El histórico delantero de la Canarinha respaldó públicamente al hombre del Santos y criticó la decisión del seleccionador italiano.

Durante un acto en São Paulo, el ex futbolista Ronaldo Nazario expresó públicamente su respaldo a Neymar Jr. y criticó la decisión del nuevo seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, de no convocar al delantero en los más recientes partidos del seleccionado nacional. El Gordo remarcó que Ney sigue siendo fundamental para las aspiraciones deportivas de la Canarinha. El ex jugador del Real Madrid consideró que la ausencia del atacante genera un impacto inmediato en el rendimiento del equipo.

“Es un jugador determinante para la Selección. No tenemos otro futbolista como Neymar y esperamos que esté 100% para la Copa del Mundo. Si él estuviese, seguro tendremos mejores resultados que si no”, afirmó Ronaldo, quien mostró su disconformidad con la ausencia del ’10′ y enfatizó el valor que Neymar tiene para el equipo nacional brasileño.

La ausencia de Neymar, quien arrastró diversas lesiones en los últimos meses, responde a la postura del seleccionador Carlo Ancelotti, que prioriza contar solo con jugadores en plena forma física. El técnico italiano se mantiene firme en su decisión y evita cualquier excepción a esta regla, incluso tratándose de una de las figuras más emblemáticas del fútbol brasileño.

En defensa de su compatriota, Ronaldo advirtió sobre las dificultades que afronta cualquier futbolista de elite para regresar a la competencia tras una lesión prolongada. “Quien hace vida en el fútbol entiende perfectamente lo difícil que es volver de una lesión y retomar ritmo y confianza”, subrayó.

Pese a la controversia, el historial deportivo de Neymar conserva registros únicos. El atacante, que actualmente juega para el Santos Futebol Clube, se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección de Brasil, con 79 goles en 128 partidos, superando las cifras logradas por Pelé. Este desempeño estadístico consolida su estatus dentro del conjunto nacional, aunque las lesiones hayan condicionado recientemente su disponibilidad.

Hasta el momento, el estratega italiano estuvo al frente de la Canarinha en cuatro encuentros correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas, en las que logró sellar su boleto rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En su debut igualó 0-0 contra Ecuador en condición de visitante, luego superó como local a Paraguay (1-0) y Chile (3-0). En su último compromiso cayó 1-0 contra Bolivia en la altura de El Alto.

Tras quedar fuera de la última convocatoria, el ex jugador del Barcelona y Paris Saint Germain arremetió: “Creo que me dejaron afuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto”. En la actual temporada en el Peixe, Ney acumula seis goles y tres asistencias en 23 presentaciones.

Al ser consultado por estos dichos, Ancelotti manifestó: “Es una decisión técnica, que se basa en muchas cosas: lo que un jugador está haciendo, lo que ha hecho y el problema que él ha tenido. Cuando yo hablo de criterio físico, es un criterio que toda comisión considera muy importante”. Y luego, agregó: “Nadie puede discutir a Neymar en su nivel técnico, pero estamos mirando y evaluando cada día los partidos de todos los jugadores, no sólo de él. Y de todos los que evaluamos, creemos que el equipo nacional de Brasil tiene aproximadamente 70 futbolistas que pueden estar en la próxima Copa del Mundo”.

Los próximos compromisos que tendrá la selección de Brasil serán durante la Fecha FIFA de octubre. El 10 jugará ante Corea del Sur en el Estadio Mundialista de Seúl y el 14 se medirá ante Japón en el Estadio Ajinomoto de Tokio. ¿Será llamado Neymar?