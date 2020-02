Rosario Central no homenajeará a Diego Maradona

Compartir

Desde su llegada a Gimnasia y Esgrima La Plata en septiembre de 2019, Diego Armando Maradona no solo paralizó el Estadio Juan Carmelo Zerillo, sino que lo hizo en cada cancha que pisó como DT del Lobo. Desde su debut ante Racing por la sexta fecha de la Superliga, el Diez fue homenajeado por cada rival al que se enfrentó, sea de local o de visitante. Sin embargo, en la previa de lo que será el duelo ante Rosario Central, un dirigente del Canalla aseguró que no recibirán de manera especial al campeón del mundo de 1986.

La Academia rosarina recibirá el próximo sábado, desde las 19:40, en el Gigante de Arroyito al Tripero. El vicepresidente de la institución, Ricardo Carloni, declaró: “Maradona será recibido como un técnico más que visita el Gigante y la decisión de la comisión directiva no tiene nada que ver con su paso por Newell’s. Central sólo homenajea a los técnicos y jugadores del riñón o que están identificados con nuestro club, como Miguel Ignomiriello, Ángel Labruna, Carlos Griguol, Angel Tulio Zof, Edgardo Bauza, Miguel Russo y el Chacho Coudet”.

Al consultar al entorno del Diez sobre esta decisión de Rosario Central y desde el otro lado del teléfono fueron claros: “No le da importancia, está abocado 100% a Gimnasia y a quedarse con los tres puntos. Le es indiferente lo que hagan”.

En contraposición a la postura de la comisión directiva, el arquero Jeremías Ledesma se expresó al respecto en conferencia de prensa. “Creo que los clubes están viendo quién le hace el mejor homenaje”. «Como futbolero, lo disfrutamos en el 86, el pase a Caniggia (gol a Nigeria, Mundial 1994), el especial de las diez horas. Por eso, creo que se le debe un aplauso por lo hecho con la camiseta de la Selección. Si me preguntan a mí, yo lo aplaudiría y le daría las gracias porque fue el mejor jugador de la historia. Si nosotros seguimos alimentando el folclore, esto no se va a terminar más”, aseguró ante los micrófonos.

De esta manera, Pelusa no tendrá un telón que cubra la popular local como lo hizo Talleres de Córdoba, tampoco tendrá un sillón esperándolo en el banco de suplentes que le regaló Newell’s, ni mucho menos un recital en vivo como el que dio Pity Fernández, de Las Pastillas del Abuelo, en Huracán. Nada de esto ocurrirá. Los equipos saldrán por el túnel junto a la terna arbitral, se hará el sorteo protocolar y el pitazo del juez principal dará inicio al encuentro que tendrá un condimento especial además de la presencia de Diego: un enfrentamiento clave por la tabla de promedios.

Con 73 puntos sobre 71 encuentros disputados, Gimnasia yace en el fondo de la zona del descenso y buscará imponerse en Rosario ante un adversario directo por la permanencia ya que Central acumula 88 unidades en la misma cantidad de partidos y se encuentra comprometido.