Rosario: mataron a mujer, balearon una estación de servicio y tiraron una molotov a un colectivo

Entre la noche de este viernes y la madrugada de este sábado, en Rosario mataron a puñaladas a una mujer de 31 años y, en otros dos hechos, balearon una estación de servicio de la zona oeste. Además, tiraron una bomba molotov contra un colectivo en el distrito norte, donde posteriormente tres sospechosos fueron aprehendidos con una nota intimidatoria dirigida al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

El crimen tuvo lugar en la madrugada de este sábado en French al 6400, en el barrio Empalme Graneros, donde Eugenia Estefanía Toloza recibió puntazos en el abdomen y en el brazo derecho en el marco de una pelea, de acuerdo a los indicios recolectados por investigadores policiales. La víctima fue trasladada al Policlínico San Martín, donde falleció.

Minutos después del ataque, personal de Gendarmería detuvo en Campbell al 900 bis a María Laura L. (42 años), sindicada como la presunta autora del homicidio, y a su pareja Claudio Alejandro G. (51). Los sospechosos eran vecinos de Toloza, según pudieron saber los agentes que trabajaron en la escena del hecho.

Los aprehendidos serán llevados a audiencia imputativa por la fiscal Gisela Paolicelli, que se encuentra de turno en la unidad de Homicidios Dolosos y ordenó medidas a la Policía de Investigaciones, como la toma de testimonios y relevamiento de cámaras de vigilancia de la zona. Además, realizaron el secuestro de dos cuchillos que habrían sido utilizados en el crimen y de las prendas que vestía la pareja arrestada.

El de la mujer fue el primer asesinato en lo que va del año en el departamento Rosario, que tuvo 259 durante todo el año pasado, según el Observatorio de Seguridad Pública.

Horas antes del asesinato, sicarios en moto balearon la estación de servicios “DC3″ situada en 27 de Febrero y José María Rosa, que es la colectora de avenida Circunvalación, en la zona oeste. En el ataque dejaron una nota con mensaje intimidatorio, como suele ocurrir en Rosario. En tanto, el gabinete criminalístico constató ocho impactos de arma de fuego en el minishop y procedió a incautar las vainas servidas calibre 9 milímetros que fueron halladas en inmediaciones del predio.

Los disparos dieron en una heladera donde había bebidas, en el frente del local, a la altura de las piernas de los clientes, y en las paredes.

Otro ataque intimidatorio tuvo lugar en la ciudad pasadas las 2 de este sábado en bulevar Rondeau al 300. Un grupo de cuatro jóvenes hizo señas al chofer de la línea 143 del transporte urbano de pasajeros, y ni bien bajó la velocidad para frenar, los sospechosos arrojaron una bomba molotov contra el parabrisas, que no provocó daños mayores.

Al momento de la agresión, el colectivo llevaba pocos pasajeros, que no sufrieron lesiones. Minutos después, el Comando Radioeléctrico detuvo en Reconquista y República Dominicana a tres sospechosos que habían sido señalados como los agresores.

Uno de los aprehendidos fue Agustín Federico H., de 18 años, que llevaba una mochila que al ser revisada tenía una botella de plástico con dos litros de nafta, dos botellas de vidrio y un cartel que tenía escrito un mensaje para el ministro de Seguridad de Santa Fe para que supuestamente relaje controles a las visitas de los presos que están en el régimen de alto perfil en la cárcel de Piñero.

Los otros dos arrestados junto a Agustín H. fueron Máximo A. (15) y Aarón C. (13), quienes quedaron a disposición de la Justicia de Menores y de la Secretaría de Niñez.