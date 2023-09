Rosario sitiada: habrá 900 policías para el partido entre Rosario Central – Newell´s

En diálogo con la prensa y a falta de la reunión oficial que se llevará a cabo entre las tres partes este martes por la mañana, Claudia Brilloni, titular de la cartera de Seguridad provincial, aclaró que habrá entre «800 y 900 policías afectados al operativo, como sucede habitualmente». Además se incluirán agentes de las fuerzas federales.

Este martes desde las nueve de la mañana en las oficina del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, su titular, Cluadio Brilloni recibio a las autoridades de Rosario Central y Newell´s, como sucede habitualmente en cada semana previa a un clásico de la ciudad.

En la previa de dicho cónclave, el propio Brilloni adelantó algunos detalles del operativo que la provincia diagramó para el duelo entre “Canallas” y “Leprosos”.

El titular de la cartera de Seguridad especificó que el plan definitivo se terminará de cerrar este martes, a las 9 de la mañana. “A prima facie, estamos hablando de entre 800 y 900 efectivos, teniendo en cuenta experiencias anteriores. Puede haber alguna modificación, pero estaríamos en esa cantidad. Los casi 900 agentes estarán en la cancha de Central”.

Tras lo cual explicó: «También tendremos más efectivos en Newell’s Old Boys y en otros lugares de la ciudad donde suelen concentrarse tradicionalmente los hinchas después de finalizar el partido y teniendo en cuenta el resultado. Ahora estamos en una reunión de trabajo con las fuerzas federales a quienes hemos solicitado apoyo y se han comprometido a brindarlo, sobre todo fuera de las instalaciones de Central y por fuera del dispositivo de seguridad que tendrá tres anillos. Es decir, por detrás del tercer anillo tendremos apoyo de fuerzas federales”.

El funcionario sumó: “Requiere de fuerza e inteligencia para hacer el trabajo de prevención. Vamos a requerirle a la gente que vaya con tiempo a la cancha. Y también recuerdo que la pirotecnia sonora está prohibida. Si la gente acompaña en esas dos cosas, vamos a tener el día festivo que tanto queremos”.

Al ser consultado sobre la suspensión del clásico de reserva, el funcionario dijo que, a su entender, estaban dadas las condiciones para que el partido se juegue. Pero, “el presidente de Central entendió que no era así y decidió ordenar que el colectivo dé la vuelta. Somos respetuosos de las decisiones”.

Para explicar: “En el caso de los partidos de reserva no es así. Nos juntamos con las autoridades del club local y la Municipalidad, y allí definimos el dispositivo a llevar adelante. En este caso, hicimos lo mismo. Se contrataron 96 efectivos por servicios adicionales. Entonces, si tenemos en cuenta que fueron a ese partido 1.500 hinchas, estábamos en buenas condiciones para llevar adelante un evento con los resguardos de seguridad.”

