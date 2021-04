Rossi anunció creación de una comisión de “vigilia” para los 40 años de Malvinas

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró que “Malvinas será un reclamo permanente” de la Nación Argentina, al encabezar junto al canciller Felipe Solá el acto por el Día del Veterano y los Caídos en Guerra, y anunció la creación de una Comisión que desde la cartera que encabeza preparará una “vigilia” para 2022, cuando se cumplan 40 años del conflicto bélico con Gran Bretaña.

“Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y será un reclamo permanente, independientemente de que a algunos les guste más y a otros les guste menos”, señaló Rossi al hablar durante la ceremonia en la cual se evocó el 39° aniversario de la gesta de Malvinas.

En el acto, que se realizó en la Plaza de Armas del Edificio Libertador, ubicado en Azopardo 250, el titular de Defensa aseguró que quienes lucharon en las islas en el conflicto de 1982 “escribieron las páginas más gloriosas de Malvinas”.

“Las páginas más gloriosas fueron escritas por nuestros veteranos, por los que combatieron, que lo hicieron con una generosidad, con una hidalguía, con un patriotismo, con un heroísmo que merece ser recordado y dignificado en forma permanente. El coraje, el altruismo, la desigualdad de condiciones en las cuales se llevó adelante el combate de Malvinas, muestra esa hidalguía a la cual hacía referencia”, agregó Rossi.

El ministro anunció la creación de una Comisión Malvinas que funcionará en el ámbito del Ministerio de Defensa, para preparar los homenajes del 40° aniversario de la Guerra del Atlántico Sur.

“El año que viene es el cuadragésimo aniversario, se van a cumplir 40 años de ese desembarco. Y en cualquier país del mundo, cuando se cumple una fecha tan cerrada, en cualquier país que ha participado de un conflicto bélico, esas fechas no pasan como una fecha más. Por eso, queremos que este cuadragésimo aniversario que se va a cumplir el año que viene no sea un aniversario más”, remarcó. ,Y en ese sentido, agregó: “Proponemos y nos proponemos convertir esa vigilia, que es una vigilia de una noche, del 1 al 2 de abril, en una vigilia de una año. La vigilia del cuadragésimo aniversario empieza hoy, para todos nosotros desde el Ministerio de Defensa, y para el conjunto de los argentinos”.

“Reafirmamos nuestro reconocimiento permanente a los veteranos de guerra, a los caídos en Malvinas y a los que murieron luego por el estrés postraumático que les generó”, dijo Rossi en declaraciones a El Destape Radio.

El funcionario agregó que, “desde el nacimiento de nuestra Nación, reclamamos que las Malvinas son argentinas, y desde 1994 está en el texto constitucional”.

En tanto, sobre la comisión que será anunciada explicó que la idea es “convertir la vigilia que se hace de un día previo al 2 de abril, en un período de un año de hechos recordatorios” teniendo en cuenta que en el 2022 “se cumplen 40 años del desembarco en Malvinas”.

“Queremos que todo este año la cuestión Malvinas esté presente en todos los ámbitos y lo haremos con una serie de actividades que vamos a ir programando en todo el país, y hacia el interior de las Fuerzas Armadas”, dijo.

En este sentido, contó que, cuando fue ministro de Defensa bajo el gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, “en las conducciones de la fuerza había una cantidad de personas que habían estado en el conflicto bélico y eso le daba cierta impronta pero ahora por una cuestión de retiro no están más”.

Compartir

Linkedin Print