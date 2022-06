Rossi dijo que seguirá «profundizando» la «línea de trabajo» de Caamaño

Compartir

Destacó que su antecesora trabajó para vincular a la AFI con «las agencias más profesionalizadas del mundo». Además, señaló que «la responsabilidad» del expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan «es indubitable».

El designado titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, dijo que su «objetivo» al frente del organismo será «seguir profundizando» la «línea de trabajo» desarrollada por la hasta ahora interventora Cristina Caamaño.

El funcionario, quien vuelve al gabinete del presidente Alberto Fernández tras desempeñarse como ministro de Defensa, marcó como ejes de la continuidad de la gestión de Caamaño «la profesionalización y la transparencia» de la AFI.

«Vamos a trabajar sobre todo lo que son los objetivos estratégicos de la inteligencia, ciberdelitos, lo que le corresponda a la Agencia sobre crimen organizado y la profesionalización de los analistas en los distintos ámbitos desde energía hasta las cuestiones internacionales. Hay que continuar con la línea que siguió Caamaño de vincularla a las agencias más profesionalizadas del mundo, adelantó Rossi en una entrevista publicada ayer en el diario Página/12.

En tanto, en diálogo con AM 990, Rossi también explicó que su objetivo es que el organismo de inteligencia «deje de ser una herramienta oscura» y que, por el contrario, se transforme en un instrumento «más» con el que cuente el Estado «a la hora de tomar decisiones».

Consultado sobre si con su llegada terminará la intervención de la AFI, respondió: «Entiendo que sí por lo que me ha dicho el Presidente, que enviaría el pliego al Senado».

Por otra parte y tras destacar las denuncias que presentó su antecesora por espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan durante la gestión de Cambiemos como «actos elocuentes», Rossi consideró que «la responsabilidad» del expresidente Mauricio Macri en la causa «es indubitable».

En ese marco, el designado titular de la AFI sostuvo que Macri «no solamente ordenó el espionaje sino que fue usuario directo de lo producido por ese espionaje».

«La información obtenida por ese espionaje fue utilizada por el propio Macri en la reunión que tuvo con los familiares del ARA San Juan. O sea que Macri no solamente fue responsable funcional y político de esa acción de espionaje ilegal sino que lo usufructuó», completó Rossi, quien asumirá este domingo, ya que el lunes concluye la intervención del organismo de inteligencia.

Además, recordó las declaraciones que hiciera el expresidente cuando designó a Gustavo Arribas al mando de la AFI, de quien dijo que era su «amigo más pícaro».

«Eso demuestra claramente la concepción que tiene sobre cómo y para qué sirve una agencia de inteligencia y para eso la utilizó. Y en algunos casos dañaron muchísimo el funcionamiento de nuestra democracia», añadió.

En esa línea aseguró que quiere «construir una agencia que no tenga absolutamente nada que ver» con esas causas, para no volver a «los sótanos de la democracia»

Sobre su vuelta al gabinete, Rossi se manifestó «contento» y marcó que «no es habitual la situación de alguien que se va del gabinete y regresa al mismo gabinete. En general, cuando uno se va espera a otro gobierno para participar».

«Que el Presidente me haya honrado nuevamente con su confianza para hacerme cargo de un lugar de tanta responsabilidad es un motivo de orgullo», remarcó.

