Rossi ratificó que Fuerzas Armadas colaborarán en la vacunación

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, ratificó que se está diagramando toda la logística de las Fuerzas Armadas para comenzar con la vacunación contra el coronavirus a partir de enero, y sostuvo que la primera vacuna que va a llegar al país será la la Sputnik, de Rusia, y que luego adquirirán las de Pfizer y AstraZeneca.

Rossi detalló a canal 12 de Córdoba desde Casa de Gobierno que en la primera etapa la vacunación “alcanzará a la población de riesgo que son los argentinos mayores de 60 años y algunos grupos esenciales”, como el caso del área de salud, seguridad y Fuerzas Armadas, “y a los docentes para ir generando las condiciones para un año lectivo lo más normal posible dentro de las condiciones de anormalidad que está funcionando hoy no solo Argentina sino el mundo”.

El funcionario nacional destacó que las Fuerzas Armadas van a cumplir un “rol de importancia” que se dividirá en dos fases: “El viaje de la vacuna para que llegue el menor tiempo posible a los distintos rincones de Argentina”, y que la segunda fase tiene que ver con la aplicación de la dosis de vacuna.

Al respecto, Rossi resaltó que las fuerzas militares disponen de toda su capacidad de transporte aéreo y terrestre. “Imaginamos un rol importantísimo de los aviones Hércules C130 que tienen una gran capacidad de carga y también los camiones del Ejército que son de gran porte”, ponderó el titular de la cartera de Defensa.

Al referirse a la logística de la aplicación de las vacunas, el ministro Rossi explicó que se va a trabajar con la logística similar a la distribución de las urnas en los procesos de elecciones nacionales,y que además se pondrá a disposición los médicos y enfermeras militares, además de los estudiantes y de la infraestructura de los regimientos como potenciales lugares de almacenamiento de las dosis de vacunas.

Asimismo recordó que “la vacunación no es obligatoria. Es voluntaria. Cada ciudadano argentino decidirá voluntariamente si se vacuna o no”, no obstante adelantó que se va a realizar un “campaña de sensibilización,porque para el Estado nacional es importante vacunarse”.

Por otra parte, aclaró que “las vacunas son para mayores de 18 años, por lo tanto los menores están excluidos de la campaña”,al sostener que “no hay ninguna certeza desde el punto de vista científico que la vacuna sea apta para los menores de 18 años, salvo alguna situación excepcional que lo amerite”.

