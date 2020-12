Rossi: “Se están fraccionando los lotes de la Sputnik V que se enviarán a cada provincia”

Compartir

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, informó que por estas horas se lleva adelante el fraccionamiento de las 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, que llegaron el jueves, para enviar a cada provincia, y adelantó que regimientos militares en San Juan, La Rioja y Tierra del Fuego funcionarán como centros de vacunación.

“Ahora se están fraccionando estas primeras 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V para mandar cada lote a las distintas provincias, destinadas al personal de salud, y dentro de ese grupo, se priorizará a aquellos que más contacto directo tienen con el virus”, afirmó Rossi en diálogo con radio Mitre.

En ese marco, comentó que, “tras los simulacros de vacunación que se han hecho en distintos puntos del país, hemos calculado que entre 8 y 12 minutos llevará la aplicación de la vacuna a cada ciudadano y ciudadana”.

“Las Fuerzas Armadas van a participar de diferentes maneras en distintas provincias: en algunas, ya están designados qué regimientos van a ser grandes centros de vacunación, como en Tierra del Fuego, en San Juan y en La Rioja”

Respecto de cómo seguirá el operativo durante 2021, Rossi detalló que “en los meses de enero y febrero terminaremos de completar la llegada de 20 millones de vacunas Sputnik V (5 millones de dosis en enero; 14,7 millones, en febrero), y con eso vamos a comenzar la campaña de vacunación masiva para todos los argentinos”.

En esa línea, agregó que “además, hay en el contrato con Rusia un back up de 5 millones de dosis más que la Argentina puede hacer uso en el caso de que sea necesario”.

“Esto, aparte de lo que entregará el laboratorio Astra-Zeneca entre abril y marzo, y el convenio Covax de 9 millones de dosis más”, añadió el ministro.

Sobre el operativo de envío de los próximos días, Rossi destacó que “el traslado a las provincias está a cargo de una empresa privada por medio de camiones con suficiente refrigeración para mantener la cadena de frío que exigen los laboratorios”.

“Se está negociando con el laboratorio Pfizer y aspiramos llegar a un acuerdo para tener también esa vacuna en la Argentina dentro de las que ya tiene acordadas el Gobierno”

En ese punto, remarcó que “las Fuerzas Armadas van a participar de diferentes maneras en distintas provincias: en algunas, ya están designados qué regimientos van a ser grandes centros de vacunación, como en Tierra del Fuego (Ushuaia y Rio Grande), en San Juan y en La Rioja”.

En esa línea, subrayó que “en otras provincias efectivos de las fuerzas armadas integrarán los equipos de vacunadores (médicos o enfermeras militares), y también con personal de apoyo y logística”.

Asimismo, Rossi confirmó que “se está negociando con el laboratorio Pfizer y aspiramos llegar a un acuerdo para tener también esa vacuna en la Argentina dentro de las que ya tiene acordadas el Gobierno”.

“Hicimos un convenio desde el Hospital Militar Central con Pfizer para llevar adelante pruebas de la Fase 3 de su vacuna, a lo que dio luz verde el presidente Alberto Fernández, que los recibió en Olivos, y se realizó de manera excelente. Fuimos uno de los 5 países en donde se hizo esto”, recordó.

La denuncia de Carrió

Finalmente, respecto de una denuncia judicial formulada por Elisa Carrió y diputados de Coalición Cívica, en la que se acusa al Gobierno por la compra de la vacuna Sputnik V de “atentado contra la salud pública y defraudación al Estado”, Rossi la calificó de “temeraria y desproporcionada”.

“La denuncia de Carrió me parece temeraria y desproporcionada con la situación que está viviendo el mundo y la Argentina en particular. Descalificar por alguna cuestión ideológica o política es claramente temerario y no corresponde a la altura de una dirigente como Carrió, que es referente para una parte de la sociedad argentina”.

