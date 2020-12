Rossi, sobre campaña de vacunación: “Estamos preparados para el ‘día D'”

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó que las Fuerzas Armadas y los ministerios que intervienen en la logística y organización de la campaña de vacunación contra el coronavirus “ya están preparados para el ‘día D'”.

“La primera quincena de enero empezamos la campaña, que nos llevará un tiempo, pero nos permitirá vacunar a 5 millones de argentinos por mes”, dijo esta mañana Rossi en declaraciones a FM Rock & Pop.

En ese marco, indicó que “la idea es que antes de la finalización del otoño (del 2021) toda la población de riesgo, esenciales y los docentes tengan colocadas las dos dosis de la vacuna para que no ocurra lo mismo que en Europa, donde hubo una segunda ola” después del verano.

En tanto, Rossi opinó que sólo en el marco de una “chicana política” alguien puede comparar la campaña de vacunación con la organización del velatorio de Diego Maradona.

De esta manera, el funcionario salió al cruce de las críticas que recibió la organización del sepelio de Maradona en la Casa Rosada y las dudas por el diseño de la campaña de vacunación.

“No se puede comparar porque el tiempo de planificación no es el mismo”, dijo el ministro y agregó: “El comité está planificando la campaña de vacunación desde hace un mes con toda la información demográfica y articulando con especialistas de cada área de los diferentes ministerios, mientras que el velorio fue planificado en menos de 12 horas”.

“Con esa misma lógica se puede decir que los que critican no pudieron organizar el superclásico de la Libertadores que se terminó jugando en Madrid (España)”, manifestó Rossi, en referencia a la final del 2018 entre Boca y River realizada en Madrid, España, tras la suspensión del partido en Argentina, luego de que fuera atacado el micro que trasladaba por el barrio de Núñez a los jugadores xeneizes.

En declaraciones realizadas después al canal Todo Noticias (TN), el ministro precisó que en la campaña de vacunación “diferenciamos dos fases, una es el viaje de la vacuna”, que es “una vez que llega a la Argentina, cómo hacer para que en menor tiempo posible llegue a las ciudades”.

“La segunda fase es la vacunación en sí misma”, expresó el ministro y manifestó que “allí hay que articular con los gobiernos de las provincias, cada una tiene su esquema”.

En ese sentido, sostuvo que para esa segunda fase el Ministerio de Defensa pone a disposición su “experiencia”, al igual que “sus unidades, regimientos, médicos, enfermeros y estudiantes de Enfermería”.

“Creemos que el padrón electoral es un punto ordenador”, reiteró el ministro y destacó que “la primera preocupación es cómo hacer para evitar aglomeraciones en el momento de vacunación”.

En ese contexto, informó que el “Ministerio del Interior ya nos entregó la lista de ciudadanos mayores de 60 años”, que son población en riesgo, y explicó que esa franja etaria, junto al personal considerado como esencial, son quienes recibirán primero la vacuna.

“El Presidente pidió que se incluya a los docentes” en la vacunación que se realizará en esa primera etapa, recordó Rossi y dijo que en principio la vacuna Sputnik, que produce la Federación Rusa, sería la que llegará primero.

Consultado sobre las condiciones de frío que requieren las vacunas para su mantenimiento hasta ser inoculadas, explicó que esa inmunización precisa “un freezer de heladería, relativamente común”.

Compartir

Linkedin Print